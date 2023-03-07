السجن 3 سنوات لـ«شيف» طعن طليقته 10 طعنات فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور، رئيس الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شيف متهم بطعن طليقته 10 طعنات إثر خلافات سابقة بينهما بالسجن 3 سنوات.

بداية القضية، باتهام شيف مشاوي، في الشروع في قتل طليقته وتعمل ممرضة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد النية وبيت العزم على قتلها، وذلك إثر خلافات سابقة، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض مطواة وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفًا مرورها به، وما أن ظفر بها حتى باغتها بعدة طعنات بواسطة السلاح الأبيض استقرت تلك الطعنات بمناطق متفرقة من جسدها فأحدثت بها الإصابات، كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة.

واعترف المتهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب مستخدمًا السلاح الأبيض، وثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابتها عبارة عن جرح طعني في الصدر تحت الثدي الأيسر، وجرح طعني في البطن من الأمام في منتصف البطن، وعدد 3 جروح قطعية في الجبهة اليسرى من البطن، وجروح قطعية في الظهر.