أب وابنه وزوجته.. المشدد 15 سنة لأسرة فى تجارة هيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية بمعاقبة أب ونجله وزوجته بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول الزقازيق في القضية رقم 9226 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق والمقيدة برقم 2804 كلى جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيساً بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود تفاصيل الواقعة عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق، إحالة المتهمين (المتهم ونجله وزوجته) للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بأنه في يوم 17 ديسمبر من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قد أحرزوا جوهر مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائهم بدائرة قسم أول الزقازيق.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نفاذاً لإذن النيابة العامة، فيما عثر بحوزتهم على 41 أسطوانة و25 كيس جوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهم بدائرة قسم اول الزقازيق، والمبلغ المالي حصيلة البيع، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة.