«الإعلام .. وصناعة المحرر الاقتصادي» ندوة على مائدة الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "الإعلام.. وصناعة المحرر الاقتصادي" والتي تنظمها لجنة الإعلام ومقررها الدكتور جمال الشاعر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء الأحد الموافق 12 مارس 2023 بقاعة الفنون بالمجلس.

من المقرر أن يدير الندوة: د. أشرف مفيد صحفي وعضو اللجنة، ويشارك بها طبقا للترتيب الالفابائي: د. جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق، د. حسن يوسف على "عميد كلية الإدارة بجامعة النيل وأستاذ الاقتصاد بجامعة أوهايو ستيت ورئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية، سعاد الديب ممثلة الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، وعلاء معتمد مدير تحرير الجمهورية ومحررها الاقتصادي"؛ مع تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تقيم لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررتها الكاتبة فاطمة المعدول، ندوة "الذكاء الاصطناعي ودوره فى المستقبل"، فى تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 15 مارس 2023 بمقر المجلس.

وتدير الندوة فاطمة المعدول مقرر اللجنة، ويشارك بها الدكتورة إيناس محمود حامد، أستاذ الإعلام جامعة عين شمس، الدكتورة شهيرة صلاح الدين أحمد، رئيس تحرير مجلة سمير ومؤسسة دار الهلال، الدكتور محمد عبد الفتاح أبو رزقة، أستاذ الذكاء الاصطناعي عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وفي سياق آخر؛ ينظم المجلس الأعلى للثقافة ملتقى الترجمة بعنوان "الترجمة ومستقبل الفكر الإنساني"، الذي ينظمه لجنة الترجمة، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى؛ وجامعة الأقصر، وهيئة قصور الثقافة، وذلك في تمام العاشرة صباحا بكلية الأداب جامعة جنوب الوداى؛ غدا الثلاثاء 7 مارس الجاري، و يوم الاربعاء 8 مارس، بكلية الأقصر.

ويتضمن الملتقى: اليوم الأول: بكلية الأداب جامعة جنوب الوادى

الندوة الأولى 12:10 صباحًا بعنوان "سبل إعداد المترجم"، والندوة الثانية بعنوان " قضايا الترجمة ووسبل دعمها وجوائزها".

وفي اليوم الثانى بكلية الألسن لجامعة الأقصر، تقام الندوة الأولى بعنوان "دكتورعنانى ورسالة المترجم"، أما الندوة الثانية تأتي بعنوان "الترجمة والابداع".

كما يتضمن الملتقى ندوة بقصر ثقافة قنا 9:7 مساء تزامنا مع يوم المرأة العالمى، بعنوان "مسيرة تحرر المرأة في الثقافات العالمية"، ويدير الجلسة الدكتور عاصم العماري، ويشارك بها كل من: الدكتور انور مغيث، والدكتور سيد رشاد، والدكتور ماجد الجبالي.