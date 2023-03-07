البرلمان العربى: المرأة أصبحت شريكًا أساسيًا للرجل فى نهضة المجتمعات

أكد البرلمان العربي أن المرأة أصبحت شريكًا أساسيًا للرجل في نهضة المجتمعات كافة، مشددًا على ضرورة العمل من أجل إعطاء المرأة كامل حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية كون المرأة هي نصف المجتمع، وهي المعنية بتربية الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.

وأشاد البرلمان العربي- في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام- بالجهود التي تبذلها دولنا العربية لدعم وتمكين المرأة والدفع بها قدمًا نحو مراكز صناعة القرار، موضحًا أن المرأة العربية احتلت أرفع المناصب وساهمت من خلالها في تنمية مجتمعها ونهضته.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تعزيز التكاتف والتعاون بين دول العالم من أجل النهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، خاصة في ظل الصراعات المسلحة التي تشهدها بعض بلدان المنطقة العربية، وأيضًا ما تعانيه المرأة الفلسطينية من أوضاع مريرة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، موجهًا تحية إعزاز وتقدير للمرأة العربية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة رمز النضال والصمود، والتي تعد نموذجًا فريدًا في مواجهة التحديات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأول مرة عام 1911، في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، وأصبح الأمر رسميًا عام 1975 عندما بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال بهذا اليوم، واختيار موضوع مختلف له لكل عام؛ وكان أول موضوع للاحتفال تبنته المنظمة الدولية عام 1996 يدور حول "الاحتفاء بالماضي، والتخطيط للمستقبل"، فيما تم الاحتفال بذكراه المئوية عام 2011.

ونشأت فكرة هذا اليوم بأن اقترحت الشيوعية والناشطة في مجال حقوق المرأة، كلارا زيتكن، جعل هذا اليوم يومًا عالميًا، وليس مجرد يوم وطني، وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عُقد في مدينة كوبنهاجن الدنماركية. وكانت في ذلك المؤتمر 100 امرأة قَدِمْنَ من 17 دولة، وكلهن وافقن على الاقتراح بالإجماع.