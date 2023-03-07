تشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة موقع حادث محور صلاح سالم

قررت جهات التحقيق، اليوم، تشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة موقع حادث اصطدام سيارة ملاكي بشجرة أعلى محور صلاح سالم، بسبب السرعة الزائدة.

فقد لقي 5 مواطنين مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة في الجزيرة الوسطى لطريق محور صلاح سالم بمصر الجديدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتنظيم حركة المرور وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق صلاح سالم بمصر الجديدة، بوجود حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارة ملاكى بشجرة.

وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.