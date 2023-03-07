الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران عطا الله حنا يستقبل وفدا كنسيا فرنسيا

عطالله حنا
عطالله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفدا كنسيا فرنسيا، كان قد بدأ زيارته للأراضي الفلسطينية بزيارة كنيسة القيامة.

وأكد المطران على أهمية أن لاتكون مثل هذه الزيارات مقصورة على الأماكن المقدسة بل هناك فرصة  للالتقاء مع المسيحيين من أبناء هذه الأرض المقدسة للاستماع إليهم وهواجسهم وتطلعاتهم وطموحاتهم، وكذلك الالتقاء مع مكونات شعبنا الفلسطيني، فالمسيحيون الفلسطينيون ليسوا منعزلين عن محيطهم الوطني فهم يفتخرون بانتمائهم للكنيسة الأولى التي انطلقت رسالتها من هذه الأرض المقدسة ولكنهم أيضا يفتخرون بإنتمائهم لفلسطين أرضا وشعبا وقضية وانتماء وأصالة وجذورا.

 

- الفلسطينيون ضحية الإرهاب

وواصل المطران عطا الله حنا،: الفلسطينيون ليسوا إرهابيين بل ضحية الإرهاب الذي مورس بحقهم والفلسطينيون ليسوا قتلة ومجرمين بل هم ضحية ما يمارس بحقهم من قمع وظلم وعنف وخير شاهد على ذلك ما حدث مؤخرا في حوارة وغيرها من الأماكن خاصة في القدس.

 واختتم: بصفتي أسقف انتمي إلى الكنيسة الارثوذكسية، وافتخر بانتمائي الفلسطيني أقول لكم بأننا نرفض مظاهر العنصرية والكراهية والعنف بكافة أشكالها ، فثقافتنا للدفاع عن الحق والعدالة ونصرة المظلومين، لا نؤمن بالحروب ولا نتبنى مظاهر القتل والعنف التي تتناقض وقيمنا ومبادئنا الانسانية والاخلاقية والروحية وسنبقى مدافعين عن الشعب الفلسطيني الذي تعرض للنكبات وما زال يعاني من تبعاتها ونتائجها حتى اليوم ويحق له أن يعيش بحرية وسلام مثل باقي شعوب العالم .

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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