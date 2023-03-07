الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤشر «نيكي» يلامس أعلى مستوى في 3 أشهر مع تحسن معنويات المستثمرين

المؤشر نيكي
المؤشر نيكي

ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية مسجلا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، وبلغ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوياته منذ أواخر 2021، مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.
لكن محللين قالوا إن حالة من عدم التيقن حدت من المكاسب قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس في وقت لاحق من اليوم وصدور تقرير الوظائف الأمريكية المهم يوم الجمعة واتخاذ المحافظ الحالي لبنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا آخر قراراته بشأن أسعار الفائدة قبل تقاعده هذا الأسبوع.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.25 بالمئة عند 28309.16 نقطة بعدما لامس مستوى 28398.27 خلال الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الأول من ديسمبر.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة ليغلق عند 2044.98 نقطة بعدما سجل 2046.11 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر2021.
وفقدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكثر مما ربحته الليلة الماضية ليجري تداولها عند حوالي 3.95 بالمئة في طوكيو بعدما سجلت أعلى مستوى في عدة أشهر عند 4.091 بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط، بعد أن أشار مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق، وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية، بينما يتعافى الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 86.58 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 30 سنتا، أو 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

المؤشر نيكي المؤشر نيكي للأسهم اليابانية المؤشر توبكس عائدات سندات الخزانة الأمريكية المركزي الأمريكي الكونجرس بنك اليابان المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالشروع في قتل شاب بالعمرانية

جهاز العبور: 123 مليون جنيه حصيلة بيع 4 محلات وصيدلية بالمزاد العلني

تواصل عملية البحث عن المفقودين الـ6 في حادث مركب أسوان

ضبط راكبين بسلاح ناري ومخدرات في مطار القاهرة

حبس المتهم بقتل شاب طعنًا بالسكين داخل شقته في عين شمس

طارق النبراوي: تشكيل هيئة مكتب مجلس المهندسين غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش