حدث ليلاً| «الإنتربول» يبحث عن أموال «هوج بول».. والمفتي يحدد مصير 4 متهمين بخلية المنيا

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، وجاء أبرزها

المؤبد لربة منزل وشخصين في قتل مسن وسرقته بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ربة منزل وسائق توك توك وعاطل، في قتل مسن داخل مسكنه وسرقة مبلغ مالي منه بدائرة قسم شرطة المطرية .

وتبين تحقيقات النيابة العامة أن كلًا من"ج.ا" سائق توك توك، و"س.م"عاطل، و"ز.ا" ربة منزل، قتلوا المجني عليه "ع.ع" مسن، وسرقة مبلغ مالي 20 ألف جنيه من مسكنه.

إحالة رجل أعمال شهير للجنايات بتهمة التهرب الضريبى بقيمة 22 مليون جنيه

أحالت النيابة العامة، رجل أعمال إلى المحاكمة أمام الجنايات، لاتهامه بالتهرب الضريبي وعدم دفع القيمة المضافة المقدرة بقيمة 22 مليونا و332 ألفا و136 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

إحالة أوراق 4 متهمين للمفتى بقضية «خلية المنيا الإرهابية» والنطق بالحكم 8 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، إحالة 4 متهمين لفضيلة المفتي من 10 متهمين، بينهم 6 سيدات في "خلية المنيا الإرهابية" والنطق بالحكم 8 مايو .

السجن 30 سنة وغرامة 60 ألف جنيه لعاطل بحيازة مخدرات وسلاح فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن 15 سنة عن حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدرات المضبوطة؛ بدائرة ابوحماد، وبالسجن 15 سنة وغرامة 10000جنيه عن حيازة سلاح ناري.

وحملت القضية رقم 18227 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أبو ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3272 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق.

مفاجأة فى قضية النصب الإلكترونى.. «الإنتربول» يبحث عن أموال «هوج بول» المهربة للخارج

خاطبت النيابة العامة المختصة بالتحقيق في قضية النصب الإلكتروني على آلاف المواطنين عبر تطبيق "هوج بول"، الإنتربول الدولي لتتبع الأموال المحولة للخارج.

ويتولى الإنتربول الدولي إجراء تحقيقاته وتحرياته اللازمة حول هوية باقي المتهمين من أعضاء العصابة وجنسياتهم بعدما أشارت تحقيقات النيابة إلى وجود متهمين آخرين، علاوة على نجاحهم في تحويل مبالغ مالية ضخمة تحصلوا عليها من الضحايا خارج البلاد للتوصل إلى البنوك التي تم إيداعها بها.

الحبس عامين لطبيب أسنان شهير بتهمة الإهمال

عاقبت محكمة جنح الجيزة، طبيب أسنان شهير بالحبس عامين وغرامة ٢٠ ألف جنيه، بتهمة الإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في حدوث عاهة مستديمة للمجنى عليها فى القضية رقم ٩٢١٢ لسنة ٢٠٢٢ جنح.