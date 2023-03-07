الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي يتحدي المقاولون العرب في السلام للحفاظ على قمة الدوري

لاعبو الاهلى
لاعبو الاهلى

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب في الساعة الخامسة مساء ضمن اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز على ملعب السلام.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متربعاً على صدارة الدوري برصيد 41 نقطة بينما ذئاب الجبل فى المركز السادس برصيد 32 نقطة وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام الداخلية بآخر مباراة له في الدوري ويطمح إلى العودة إلى طريق الانتصارات لاستمرار التربع على صدارة الترتيب من أجل مواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

في المقابل يدخل  المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب  الذي يعاني من تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة عقب الخسارة الأخيرة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف خاصة بعد بداية قوية للموسم يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر تساعده في الاقتراب من المربع الذهبي.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين علي هامش المعسكر المغلق للمباراة أكد لهم خلالها أن الجميع مطالب بمواصلة الأداء بنفس القوة التى ظهروا بها خلال لقاء القطن الكاميروني واستمرار الرغبة في الانتصارات. 

وأكد كولر خلال الجلسة  أن الأداء في لقاء القطن الكاميروني  كان جيداً على مدار الـ90 دقيقة فأستحقوا الفوز وحصد النقاط الثلاثة وعليهم مواصلة الأداء بنفس الحماس والقوة لتحقيق الفوز محلياً وأفريقياً.

وشدد المدير الفني للأهلي أن مباراة المقاولون العرب صعبة للغاية لرغبة المنافس في استعادة انتصاراته والعودة للمنافسة علي المربع ولن يكون صيد سهلاً خلال اللقاء.

وطالب كولر من لاعبي الدفاع بضرورة إيقاف خطورة رباعي هجوم المقاولون وخاصة جوزيف أوشايا وعبدالرحمن خالد  كوفوري إيبونج ومحمد سالم وضرورة غلق المساحات أمام لاعبي ذئاب الجبل من أجل منع أي محاولات على مرمى الشناوي.

مباراة الأهلى والمقاولون العرب موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب الدورى المصرى جدول ترتيب الدورى مارسيل كولر

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