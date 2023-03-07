أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الثلاثاء 2023 فى التعاملات الصباحية

النترات والفوسفات من العانصر التي لاغني عنها في تسميد الأرضي الزراعة، وقد شهدت الأسعار المحلية ارتفاعًا طفيفًا 200 جنيه في الطن بعد استقرار في الأسعار دام إلى أكثر من 10 أسابيع، وصناعة الأسمدة من الصناعات التي لدينا بها اكتفاء ذاتي، ولدينا ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الصادرات.

وتقدم «الدستور» في نشرتها علي مداراليوم إلى متابعيها أسعار الأسمدة الأزوتية في بورصة السلع خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 مارس وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار اليوريا والنترات اليوم

أسعار سماد اليوريا، اليوم شهدت استقرارًا في الأسعار، حيث سجلت 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

أسعار سماد النترات، اليوم شهدت استقرارًا عند 9000 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية اليوم .

أسعار الفوسفات الخشن والناعم اليوم

أسعار الفوسفات الناعم 12.5% اليوم شهدت استقرارًا عند 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الفوسفات الخشن 12.5% استقرت اليوم عند 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في وقت سابق، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسمدة الرئيسية، مثل اليوريا والنترات والسوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم، ونحن لدينا فائض فى الإنتاج، وحجم الصادرات فى الأسمدة يقترب من الملياري دولار، ومصر تصدر لجميع دول العالم.

وفي وقت سابق، كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاع صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 42%؛ لتبلغ 3,39 مليار دولار خلال 2022، في مقابل 2,4 مليار دولار خلال 2021.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.