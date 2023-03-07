«بى بى سى»: الاكتشافات الأثرية الجديدة وسيلة لجذب المزيد من السياح إلى مصر

أبرزت شبكة "بي بي سي الأمريكية الاكتشاف الأثري الأخير بمعبد دندرة بمحافظة قنا، بالعثور على تمثال على هيئة أبي الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، وقالت بأنه منحوت بشكل دقيق وجميل.

وقالت الشبكة إن الاكتشافات الأثرية الجديدة وسيلة لجذب المزيد من السياح إلى البلاد، لافتة إلى أن وزارة الآثار قالت إن علماء الآثار عثروا على تمثال يشبه أبو الهول وبقايا ضريح في معبد قديم في جنوب مصر.

تم العثور على القطع الأثرية بالقرب من معبد حتحور ، أحد أفضل المواقع القديمة المحفوظة في مصر.

يُعتقد أن أبو الهول المصنوع من الحجر الجيري "بوجهه المبتسم وغمازيه" يمثل الإمبراطور الروماني كلوديوس، وإنه أصغر بكثير من تمثال أبو الهول الشهير في أهرامات الجيزة ، والذي يبلغ ارتفاعه 20 مترًا (66 قدمًا).

وتم العثور على القطع الأثرية داخل مقبرة من مستويين في معبد دندرة في محافظة قنا ، 450 كيلومترا (280 ميلا) جنوب العاصمة القاهرة.

وامتد الإمبراطور كلوديوس، الذي يعتقد علماء الآثار أن ملامح الابتسام للتمثال قد تنتمي إليه ، امتد الحكم الروماني إلى شمال إفريقيا بين عامي 41 و 54 بعد الميلاد.

وقالت الوزارة إن علماء الآثار سيدرسون العلامات على اللوح الحجري ، مما قد يكشف عن مزيد من المعلومات حول هوية التمثال.

بجانب أبو الهول "المنحوت بشكل جميل ودقيق" ، وجد علماء الآثار أيضًا لوحًا حجريًا من العصر الروماني به نقوش ديموطيقية وهيروغليفية، ويشتمل الضريح المصنوع من الحجر الجيري على منصة من طبقتين وحوض من الطوب اللبن من العصر البيزنطي.

يرى بعض الخبراء أن هذه الاكتشافات من قبل الحكومة المصرية وسيلة لجذب المزيد من السياح، لإنعاش صناعة السياحة.