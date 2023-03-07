الزمالك يواجه الترجى التونسى فى مباراة الفرصة الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا

يستضيف الزمالك فريق الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحتل المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه المريخ السوداني 4 نقاط وشباب بلوزداد الجزائري برصيد ثلاث نقاط، لذلك يرفع الزمالك شعار لا بديل عن الفوز والوصول للنقطة الرابعة والاحتفاظ بأماله في التأهل للدور ربع النهائي لأن أي نتيجة سلبية وفوز شباب بلوزداد على المريخ في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت يعني خروج الزمالك من البطولة بنسبة كبيرة .

الزمالك لم يحقق أي فوز في 9 مباريات متتالية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، منها 6 مباريات في النسخة الماضية، وثلاث مباريات في النسخة الخالية التي تعادل فيها مع المريخ السوداني، وخسر أمام شباب بلوزداد والترجي، والمشكلة الرئيسية التي تواجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفادو فيريرا هي العقم التهديفي، ولم يسجل الفريق أي هدف في آخر ثلاث مباريات أمام المريخ والترجي وبيراميدز، لذلك حرص الجهاز الفني على علاج هذه المشكلة بتكثيف التدريبات للاعبي الخط الهجومي، لكن في ظل استمرار تراجع مستوي أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وعدم وجود صانع ألعاب يقود الهجمات في ظل غياب شيكابالا سيكون الحل صعبًا، وسينحصر في القدرات الخاصة لبعض اللاعبين والكرات الثابتة أمام وحول منطقة الجزاء .

من ضمن الحلول التي ركز عليها فيريرا التسديد من خارج منطقة الجزاء في ظل تواضع مستوى معز بن شريفية حارس الترجي الذي كان واضحًا في مباراة الفريقين التي أقيمت في تونس، ولم ينجح لاعبو الزمالك في استغلاله، كما ركز فيريرا على ضرورة تأمين الجانبب الدفاعي؛ لأن اهتزاز شباك محمد صبحي بهدف سيؤدي لتعقيد الأمور.

المباراة تحتاج إلى روح قتالية من اللاعبين وإصرار على الفوز والاستفادة من المساندة الجماهيرية ، خاصة أن اللقب الإفريقي أصح الأمل الوحيد للزمالك بعد تراجع حظوظه في المنافسة على الدوري المحلي.

قائمة الزمالك لمباراة الترجي

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 23 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم : محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمد نديم، و حمزة المثلوثي، ومحمود حمدي " الونش"، ومحمد عبد الغني، ومحمود شبانة، وحسام عبد المجيد، ومحمد طارق، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد أشرف "روقا"، وعمرو السيسي، ونبيل عماد دونجا، وسيد عبد الله "نيمار"، وسيف جعفر، وأحمد سيد "زيزو"، ومصطفى شلبي، وأحمد بلحاج، وإبراهيما نداي، وسيف الدين الجزيري، وناصر منسي، ويوسف أسامة نبيه، وسامسون أكينيولا.

وشهدت القائمة عودة محمود حمدي الونش بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، بينما يغيب محمد عبد الشافي، وعبد الله جمعة، وعمر جابر، ومصطفى الزناري، وشيكابالا لأسباب مختلفة.

يدير المباراة طاقم تحكيم كاميروني بقيادة نيجوا بلايز يوڤين، ويساعدهه إلڤيس چووي، ورودريچو مابيلي، ومعهم أنتوني ماكس حكمًا رابعًا.