الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

منتج «وبينا ميعاد» عن نجاحه: الناس كانت تريد رؤية الدفء فى البيوت

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

قال هاني كمال، مؤلف مسلسل "وبينا ميعاد"، إن فكرة المسلسل جاءت بعد كتابته لمسلسل "أبو العروسة"، لأنه أراد أن يكون في منطقة قريبة من الأخير وعلى نفس الخط الاجتماعي.

 

وأضاف “كمال”، خلال لقائه في برنامج "وبينا ميعاد"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه خلال كتابته للمسلسل كان يريد الابتعاد عن نفس مواقف "أبو العروسة"، ولهذا كان يقوم بمراجعتها دائمًا مع المنتج إبراهيم حمودة.

سبب نجاح المسلسل 

في الوقت نفسه قال المنتج إبراهيم حمودة، إن الجمهور في مصر لديه شفرة متغيرة إذا لمستها تصل لقلوبهم بسهولة، مشيرًا إلى أنه مع الضغوط الاقتصادية الناس كانت تريد رؤية الدفء بالبيوت وطرق مختلفة للتربية وشخصية نادية كانت مجروحة طوال حياتها من العلاقة الوحيدة التي مرت بها.

وأشار إلى أن التحدي الكبير كان هو الانتقال من "أبو العروسة"، الطبقة المتوسطة، لـ "وبينا ميعاد"، وهي طبقة متوسطة أعلى بعض الشيء، وشكل الحياة مختلف فصبري فواز طوال الوقت هو الذكر الأنيق، وشيرين رضا كذلك، مؤكدًا ان الناس رأت نفسها في العمل.

المنتج إبراهيم حمودة مسلسل وبينا ميعا طرق مختلفة للتربية الضغوط الاقتصادية مسلسل ابو العروسه الطبقة المتوسطة

مواد متعلقة

«طاهر» يكشف مقالب بنات نادية فى «وبينا ميعاد» فى الحقيقة

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

حقيقة عرض جزء ثاني من مسلسل «وبينا ميعاد» لـ صبرى فواز وشيرين رضا

«وبينا ميعاد».. مفاجآت ومواعيد عرض الحلقة الـ30 والأخيرة

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «وبينا ميعاد»

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من «وبينا ميعاد» لـ صبري فواز وشيرين رضا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

«النبراوى»: لن نسمح بأى تجاوز فى حق المهندسين

برينتفورد يتغلب على فولهام بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

محكمة إسرائيلية تصدر قرارا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم

قائد الجيش اللبنانى: المؤسسة العسكرية متماسكة وقوية

كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى: تجربة مصر رائدة فى القضاء على «الإرهاب السياسى»

صبرى فواز عن سبب نجاح مسلسل «وبينا ميعاد»: طبطب على قلوب الناس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش