منتج «وبينا ميعاد» عن نجاحه: الناس كانت تريد رؤية الدفء فى البيوت

قال هاني كمال، مؤلف مسلسل "وبينا ميعاد"، إن فكرة المسلسل جاءت بعد كتابته لمسلسل "أبو العروسة"، لأنه أراد أن يكون في منطقة قريبة من الأخير وعلى نفس الخط الاجتماعي.

وأضاف “كمال”، خلال لقائه في برنامج "وبينا ميعاد"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه خلال كتابته للمسلسل كان يريد الابتعاد عن نفس مواقف "أبو العروسة"، ولهذا كان يقوم بمراجعتها دائمًا مع المنتج إبراهيم حمودة.

سبب نجاح المسلسل

في الوقت نفسه قال المنتج إبراهيم حمودة، إن الجمهور في مصر لديه شفرة متغيرة إذا لمستها تصل لقلوبهم بسهولة، مشيرًا إلى أنه مع الضغوط الاقتصادية الناس كانت تريد رؤية الدفء بالبيوت وطرق مختلفة للتربية وشخصية نادية كانت مجروحة طوال حياتها من العلاقة الوحيدة التي مرت بها.

وأشار إلى أن التحدي الكبير كان هو الانتقال من "أبو العروسة"، الطبقة المتوسطة، لـ "وبينا ميعاد"، وهي طبقة متوسطة أعلى بعض الشيء، وشكل الحياة مختلف فصبري فواز طوال الوقت هو الذكر الأنيق، وشيرين رضا كذلك، مؤكدًا ان الناس رأت نفسها في العمل.