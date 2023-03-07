الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. الثلاثاء 7 مارس 2024 لمواليد الأبراج الهوائية

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ لمواليد الأبراج الهوائية على النحو التالي:


برج الجوزاء 
إن إدارة أموالك بحكمة لتحمل نفقات غير متوقعة، تجنب الجدال وحاول إيجاد حل وسط مع أحبائك، السفر جيد إلى حد ما ويمكن أن يجلب بعض التجارب الإيجابية، تبدو الجوانب الأكاديمية وجوانب الحياة الأخرى جيدة، لذا ركز على أدائك.

عملك الجاد والتفاني قد يؤتي ثماره في العمل، قد يكون لديك طاقة كافية للتعامل مع جميع المهام.

برج الميزان 
الحياة الأسرية ممتازة والعلاقات الوثيقة تجلب الفرح والسعادة، يمكنك أن تتوقع يومًا مستقرًا ماليًا مع فرص جيدة لزيادة ثروتك، حافظ على تركيزك على أهدافك ولا تتردد في المخاطرة عند الضرورة.

برج الدلو 
وضعك المالي في حالة تحسن أيضًا مع إمكانية النمو والنجاح، قد تجري محادثة دافئة مع أحد أفراد أسرتك أو تخطط لنزهة عائلية ممتعة لهذا اليوم.

قد تواجه حياتك المهنية بعض التحديات اليوم، مع وجود فرص للاستثمار والنمو، قد تفيد اليوجا والتأمل صحتك العامة.


صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء برج الميزان أبراج هوائية برج الدلو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

بعد غرق 6 أشخاص.. محافظ أسوان يقرر وقف حركة الملاحة بنهر النيل

كيف تحمى حساباتك وأجهزتك الإلكترونية من الاختراق؟.. «خبير أمن معلومات» يوضح

مدير المركز الفرنسى للدراسات الاستراتيجية: الإخوان تعيش حالة من الخوف والارتباك

عادل أديب عن «حضرة العمدة»: يتناول تمكين المرأة وقضايا الختان وزواج القاصرات

حظك اليوم.. الثلاثاء 7 مارس 2024 لمواليد الأبراج الهوائية

شاندو: سأعود للساحة بقوة.. وأحضر الآن لعمل مع عصام كريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش