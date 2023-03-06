خبير يكشف سر عطل منصة تويتر وعلاقة إيلون ماسك (فيديو)

قال بلال الحفناوي خبير تحول رقمي وتقنيات حديثة، إن العطل الذي ضرب منصة تويتر، عصر اليوم، هو مشكلة فنية تجعل الموقع لازال يعمل، لكن مشكلته الوصول للروابط، وهذا العطل سببها الرئيسي الـ API ، الذي يقوم بربط المحتوى داخل تويتر بالمواقع الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السبب الرئيسي، لتعرض تويتر لعدة أخطاء في الفترات الماضية، هو جولات التسريح في الفترة الأخيرة، التي أدت لخروج خبرات، وأصبحت الشركة لديها فراغات في الهيكل التنظيمي والفني، ونقص في الموظفين والكوادر والخبرة.

ولفت إلى أن هذا العطل، ربما يكون عن عمد من صاحب شركة تويتر، إيلون ماسك، بهدف الضغط على العملاء، لأن كثير من الشركات تأخذ خدمات مجانية من تويتر، وإيلون يريد أن يدفع المستخدم مقابل الخدمة حسب حاجته.

وعلق الحفناوي، على إعلان تويتر عن إطلاق خدمة جديدة باسم تويتر بلو، لمنافسة تيك توك، قائلًا: "مستخدمو تويتر بدأوا يفقدون الثقة في الشبكة، بسبب مشاكل واضحة وجلية".