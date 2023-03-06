محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، فعاليات الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عمرو أبو راية نائب مدير أمن القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها و الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبيه والمهندس رجب شحات غنيم مدير مديرية الزراعة بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تناول خلالها الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان، ومنها الاستجابة لأمر الله عز وجل، وكذا الاستجابة لأمر النبى صلى الله عليه وسلم، فى الأوامر والنواهي، في المنشط والمكره، فقد كان المسلمون يصلون الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام فاستقبلوها، واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.، وتناولت الابتهالات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله .

ومن جانبه، صافح “الهجان” ومرافقوه المشاركين في الاحتفال مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا.