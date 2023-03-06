غدًا.. «البحوث الإسلامية» يشارك فى ندوة عن الفكر الوسطى ببنى سويف

يشارك الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية غدًا الثلاثاء، بإلقاء محاضرة عن الفكر الوسطي وتأثيراته على المجتمع بكلية الحقوق في جامعة بني سويف، بحضور عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وتأتي الندوة في إطار دور الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة في المشاركة الفاعلة مع جميع مؤسسات وقطاعات الدولة خاصة فيما يتعلق بجانب الوعي المجتمعي وضبط وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالقضايا الفكرية المختلفة التي تمثل تحديًا يعيق استقرار المجتمع وانضباطه.

من ناحية أخرى، أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مجموعة من قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظات “بورسعيد، وبني سويف، وسوهاج، إضافة إلى الواحات البحرية”؛ ضمن خطة المجمع للتواجد في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيَّاد، إن برنامج عمل القوافل التي يطلقها المجمع يستهدف نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تدعم التعايش السلمي في المجتمع، وتصحيح المفاهيم والمصطلحات المغلوطة، ومعالجة الظواهر السلبية التي من شأنها الإضرار بالجميع، كما أنها تستهدف التأكيد على معاني حب الوطن وضرورة العمل على استقراره، والمساهمة بشكل فعّال في بناء الوطن والحفاظ عليه.

وأضاف “عيَّاد” أنه يتم اختيار أماكن توجيه القوافل بعناية شديدة لتلبية احتياجاتها من هذه القوافل التي تعمل على تبصير المواطنين بالحقائق وتصحيح المفاهيم الخاطئة؛ حيث تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري، والتركيز على توعيتهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئولية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل فرد من أفراد هذا المجتمع بما يسهم في بناء الوطن.

وأوضح الأمين العام أن برنامج عمل القوافل يركز على الشباب، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية؛ كما تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد عديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.