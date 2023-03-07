الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أجهزة كهربائية مجانًا لسكان القرى النائية ضمن «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرى النائية والأكثر احتياجًا، إلى جانب رصف الطرق الرئيسية والفرعية داخل تلك القرى وتوصيل المياه النظيفة والغاز الطبيعي لجميع المنازل بعد ترميمها ، واهتمت المبادرة بالمجال الطبي والصحي من خلال تطوير الوحدات الصحية وإدخال الأجهزة الطبية الحديثة وتوفير أطباء في جميع التخصصات الطبية وتنظيم القوافل الطبية التي تجوب القرى الكشف والعلاج على المرضى بالمجان.    

المبادرة جعلتني أرفع رأسي وسط عائلة زوجي والجيران 

«سلمى أدهم»، 50 عامًا، إحدى القاطنات بقرية تابعة لمحافظة الفيوم، تعرض زوجها لحادث سير تسبب في إصابته بكسور وأصبح قعيد الفراش لا يستطيع العمل أو الحركة لجلب احتياجات المنزل من الطعام والعلاج، لتبدأ «سلمى» ببيع أجهزة منزلها لتأتي بالعلاج والطعام . 

استمر حال «سلمى» كثيرًا حتى زارها فريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة »، وسأل الفريق عن احتياجاتها ، قائلة أنها عرفت أنهم يوفرون احتياجات الفقراء، حيث رأوا أن المنزل تنقصه أجهزة كهربائية كثيرة، مثل البوتاجاز والثلاجة، وأخبروني بأنهم سيحضرون جميع الأجهزة التي أحتاجها خلال أيام ».

أضافت أنها شعرت بسعادة شديدة حينما أحضروا الأجهزة الكهربائية لها، حيث إنها لن تشعر بالنقص لأن المبادرة الرئاسية حفظت لها  مكانتها وسط العائلة والجيران »، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بحرج شديد، لأن أوضاع زوجها المادية أقل من أقرانه .

وتختتم حديثها بتقديم الشكر للقائمين على المبادرة وفرق البحث الميداني ، بعدما قدموا لها الكثير من المساعدات وأعطوها الأجهزة المنزلية بالمجان، بجانب توفير العلاج اللازم لزوجها بالمجان، كما وجهت الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف إلى الأفضل وارتقت بجميع السكان إلى أعلى مستويات الرقي الاجتماعي والمعيشي.

المبادرة حياة كريمه القرى الصحية وتوفير الاجهزه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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