البيت الأبيض يعلق على تسمم طالبات إيران: أمر مخزٍ

قال البيت الأبيض إن تسميم طالبات في إيران أمر غير مقبول، وإن احتمال تعرض الفتيات في إيران للتسميم لمجرد مطالبتهن بالتعليم أمر مخز، وفقًا لما ورد بقناة العربية.

وأضاف البيت الأبيض أن تسميم الفتيات في المدارس في طهران يدل على انعدام الضمير.

واحتج آباء ينتابهم القلق في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى أمس الأول السبت على ما يشتبه بأنها موجة من الهجمات بالسم تعرضت لها بناتهم التلميذات في عشرات المدارس، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثرت حالة الإعياء غير المفسرة حتى الآن على مئات من طالبات المدارس في الأشهر القليلة الماضية. ويعتقد المسئولون الإيرانيون أن الفتيات ربما تعرضن للتسمم وألقوا باللوم على أعداء طهران، وقال وزير الصحة إن الفتيات تعرضن لهجمات "بسم خفيف" وأشار بعض السياسيين إلى أن جماعات إسلامية متشددة تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

وقال وزير الداخلية الإيراني إن المحققين عثروا على "عينات مشبوهة" تجري دراستها.

وأضاف الوزير عبدالرضا رحماني فضلي في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "في دراسات ميدانية، عُثر على عينات مشبوهة يجري التحقيق فيها.. للتعرف على أسباب مرض التلميذات وسيتم نشر النتائج في أسرع وقت ممكن".

ورصدت حالات الإعياء في أكثر من 30 مدرسة في 10 على الأقل من أقاليم إيران البالغ عددها 31 .

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الأهالي في المدارس لأخذ بناتهم إلى منازلهم، بينما نُقلت بعض التلميذات إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف أو الحافلات.

وتحوّل تجمع لأولياء الأمور خارج مبنى لوزارة التعليم في غرب طهران إلى مظاهرة مناهضة للحكومة، بحسب مقطع فيديو تحققت منه رويترز.

وهتف المتظاهرون "الباسيج، والحرس، أنتم داعشنا"، مشبهين الحرس الثوري وقوات أمن أخرى بتنظيم الدولة الإسلامية، وخرجت احتجاجات مماثلة في منطقتين أخريين في طهران ومدن أخرى من بينها أصفهان ورشت، بحسب مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها.