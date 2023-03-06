«الباراليمبية» تدعو الأندية لحضور افتتاح أول دوري لكرة القدم

دعت اللجنة الباراليمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ممثلي وزارة الشباب والرياضة والإعلام الرياضي وممثلي الأندية المصرية والبنوك ورجال الأعمال لحضور افتتاح النسخة الأولى من دوري كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة بالملعب رقم 4 بنادي المقاولون يوم الجمعة المقبل من الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً.

وتشهد النسخة الأولى من دوري كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة مشاركة 4 أندية هي الزمالك ، بيراميدز ، المقاولون العرب و نادي زد.

من جانبها أكدت سارة سمير، عضو لجنة كرة القدم الساق الواحدة باللجنة الباراليمبية أن النسخة الأولى من الدوري تنطلق كنواة لاختيار المنتخب الوطني على أسس سليمة وبشكل أشمل من ذي قبل استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بمصر أكتوبر القادم.

وقالت سارة:"الدوري يقام بنظام دوري من دورين ينطلق يوم الجمعة المقبل، ثم تقام باقي مباريات الدور الاول يومي الجمعة والسبت 17و18 مارس الجاري ثم يتوقف الدوري لمدة أسبوعين لحلول شهر رمضان ، على أن يستأنف بإقامة مباريات الدور الثاني في النصف الثاني من شهر رمضان ليختتم الدوري بالشهر الفضيل، حيث يتم اختيار عناصر المنتخب للدخول في معسكر اعداد لأمم إفريقيا بعد الشهر الفضيل".