الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طائرات مقاتلة من الجيل الخامس: خطة الصين لمواجهة حرب محتملة ضد أمريكا

مقاتلات صينية
مقاتلات صينية

كشفت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، اليوم الاثنين، تفاصيل مخطط الصين لمواجهة حرب محتملة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول دولة في العالم تطلق طائرات مقاتلة من الجيل الخامس.

وأفادت الصحيفة أن شركة فوجيان الجوي الصيني يتشكل في الوقت الحالي ببطء، ما يجعله أول شركة طيران في جميع أنحاء العالم قادرة على إطلاق مقاتلي الشبح من الجيل الخامس من طوابقها.

وذكرت أن الصين قد تستعد لنشر مقاتل خلسة جديدة أو ربما طائرة دون طيار من حاملة الطائرات الفوجيان، وبناء القدرات القتالية على الناقل الثالث وسفينة بحرية رئيسية.

ويشير التقرير إلى أن J-31/ FC-31 سوف يكمل المقاتل J-15 ، القائم على الناقل الوحيدة في الصين، ويذكر أيضًا أن J-31 سيتم استخدامه في مهام تفوق الهواء بسبب خصائصه الخفية، في حين أن J-15 سيقتصر على الهجمات الأرضية والبحرية.

غير جاهز للقتال في الوقت الحالي 

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مع ذلك، يلاحظ التقرير أن كلًا من J-31/FC-31 و Fujian لا يزالون غير جاهزين للقتال، حيث لا يزال يخضعون للاختبارات الأرضية، ومن المتوقع أن يقوم Fujian بإجراء التجارب البحرية في وقت لاحق من هذا العام.

نتاج تجسس صيني للأنظمة الأمريكية 

أضافت الصحيفة أنه بالنظر إلى تاريخ التصميم J-31/FC-31، أن الطائرة كانت نتاج حملة التجسس الصينية قبل 12 عامًا، والتي تمكنت من سرقة العديد من تيرابايت من المعلومات السرية حول الأنظمة الأمريكية بما في ذلك المخططات وغيرها من الصلة لبيانات حول مقاتلي الشبح F-22 و F-35.

ويقول التقرير أن J-31 يعتمد على هذه المعلومات التي تم التقاطها ويأخذ إشارات تصميم واضحة من F-35 مع البحث بالأشعة تحت الحمراء، ونظام الاستهداف الكهربائي البصري (EOTS) وصعود الطاقم سُلُّم.

كما أشار التقرير إلى أن J-31/FC-31 الصيني لديه نطاق مقدر 2000 كيلومتر، وحد أقصى وزن للإقلاع 28 طنا، وسقف تشغيلي يبلغ 15 كيلومترًا وسرعة قصوى تبلغ 1.8 أو 2،205 كيلومتر في الساعة.

ويحتوي J-31/ FC-31 على خليج أسلحة داخلي بسعة 2،268 كيلوجرام لستة صواريخ من الهواء إلى الهواء أو تسلح من الهواء إلى الأرض، مع خيار حمل أسلحة إضافية على ست نقاط صعبة خارجية.

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