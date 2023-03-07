مدير برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن: الدول العربية أقنعت العالم بخطورة الإخوان

يبدو أن الخناق بدأ يضيق على جماعة الأخوان حول العالم، لاسيما مع إدراج كلًا من جزر القمر وباراجواي الجماعة في نطاق الجماعات الإرهابية والجماعات المحظورة.

فيدينو: الدول العربية أقنعت العالم بخطورة الإخوان

من جهته، قال لورينزو فيدينو، الخبير الإيطالي الأمريكي، ومدير البرنامج المعني بالتطرف في مركز الأمن الإلكتروني والوطني بجامعة جورج واشنطن لـ«الدستور»، إن حظر كل من دولتي جزر القمر وبارجواي لجماعة الإخوان الشهر الماضي جاء في إطار دور الإقناع الذي تلعبه بعض الدول العربية، فقد حاولت العديد من الحكومات العربية منذ فترة طويلة أن تشرح للحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق التي قد لا تتأثر بها جماعة الإخوان بطريقة رئيسية (مثل باراغواي وجزر القمر)، أن الجماعة تمثل مشكلة كبيرة، وهذان القراران ثمرة هذا العمل الطويل والصبور الذي قامت به مصر وحكومات عربية أخرى.

قرارات الحظر مؤشر لوجود بيئة أقل تساهلًا مع الإخوان

وأوضح فيدينو، أن قرارات الحظر قد تكون مؤشرًا على وجود بيئة أقل تساهلًا لجماعة الإخوان وأيديولوجيتها على مستوى العالم، حيث استيقظ المزيد ومن الحكومات على فهم نوع الجماعة، وحدث هذا التطور في العالم العربي خلال السنوات العشر الماضية، ورفض الناس الإخوان، وهي علامة في غاية الأهمية.

وأضاف: "ربما تواجه جماعة الإخوان أسوأ فترة لها في تاريخها بالكامل، أظهرت أحداث الربيع العربي الوجه الحقيقي للجماعة التي تسعى للسلطة لنفسها وغير قادرة على الحكم، وقد أدى ذلك إلى توقف معظم الناس في العالم العربي عن رؤيتهم بطريقة إيجابية، علاوة على ذلك، فإن معظم الدول التي دعمتها في الماضي قد غيرت سياستها تمامًا وانقلبت ضدها، وكانت الضربتان مجتمعتان مدمرتين، ليس من المستغرب أن تكون جماعة الإخوان اليوم ضعيفة ومنقسمة داخليًا ومكروهة في جميع أنحاء العالم وعندما يتعلق الأمر بالغرب، في حين أن الأمور بشكل عام أفضل مما كانت عليه قبل 10 سنوات، لا يزال هناك الكثير من الجهل والتعاطف مع الإخوان".

واعتبر فيدينو، أن هناك أسباب قانونية وسياسية تجعل من الصعب جدًا على الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة حظر جماعة الإخوان، لكن هذا لا يعني أن البديل الوحيد هو أن تكون الحكومات الأوروبية ساذجة وأن تدعم جماعة الإخوان، فقد تغيرت الكثير من الأشياء خلال السنوات القليلة الماضية في عدد الحكومات الأوروبية التي ترى جماعة الإخوان والإسلاموية بشكل عام، هناك الكثير من الوعي بمدى إشكالية ذلك، وكيف أن جماعات مثل جماعة الإخوان لها تأثير سام على المجتمع الأوروبي، وعلى العلاقات بين المجتمعات المسلمة في أوروبا وبقية السكان الأوروبيين، وقد اتخذت دول مثل النمسا والدنمارك إجراءات قوية في هذا الصدد، لكن مما لا شك فيه أن فرنسا كانت الأكثر تصميمًا وفعالية.

فرنسا اتخذت إجراءات شاملة ضد الجماعة

وأشار إلى أنه في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتخذت فرنسا إجراءات شاملة مختلفة لتحدي نفوذ جماعة الإخوان في فرنسا، ودفعت الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى إلى فعل الشيء نفسه، ومما لا يثير الدهشة أن هذا دفع الإسلاميين إلى وصف ماكرون وفرنسا بأنهما معاديان للإسلام، ويستهدفان المسلمين الأبرياء بشكل غير عادل، آمل أن يفهم الناس في العالم العربي أن هذا مجرد تكتيك دفاعي نموذجي من قبل جماعة الإخوان، ولا يتوافق مع الحقيقة.

وأكد فيدينو أن مصر تفهم جماعة الإخوان أفضل من أي بلد في العالم لهذا السبب، على الصعيد العالمي ، يجب أن يتطلب الأمر قيادة وتعليم البلدان الأخرى ماهية جماعة الإخوان، وكيف تتصرف، ولماذا هي مشكلة وما الذي يمكن فعله لمعالجتها؟.