تفاصيل تطوير سوق الجملة فى شطا بدمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددا من الملفات بسوق الجملة بشطا، خلال ترؤسها الاجتماع الذي حضره اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومحمد فايد، نائب رئيس الغرفة التجارية، ومدير إدارة المرور ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة شرطة المرافق وأيضًا عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ومدير السوق وعدد من تجار الأسماك بالسوق.

وتناول الاجتماع استعراض المعوقات التى تواجه التجار بالسوق، حيث بحثت المحافظ آلية تذليلها وكذلك سُبل تفعيل عدد من الإجراءات لضبط منظومة العمل بالسوق الذى شهد أعمال تطوير شاملة مؤخرًا.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تكثيف التواجد الأمنى داخل السوق لمتابعة حركة البيع والشراء والمزادات، كما وجهت تعليماتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتشكيل مجلس إدارة جديد لجزئى الأسماك والخضروات على أن تعقد جلسات اجتماع بشكل شهرى، ووجهت أيضًا بالتنسيق المستمر مع التجار لتفعيل كافة الإجراءات المتفق عليها، مشددة على إدارتى الحوكمة والمراجعة الداخلية والمتابعة بمتابعة الموقف بشكل دورى.