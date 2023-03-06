الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل تطوير سوق الجملة فى شطا بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عددا من الملفات بسوق الجملة بشطا، خلال ترؤسها الاجتماع الذي حضره اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومحمد فايد، نائب رئيس الغرفة التجارية، ومدير إدارة المرور ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة شرطة المرافق وأيضًا عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ومدير السوق وعدد من تجار الأسماك بالسوق.

وتناول الاجتماع استعراض المعوقات التى تواجه التجار بالسوق، حيث بحثت المحافظ آلية تذليلها وكذلك سُبل تفعيل عدد من الإجراءات لضبط منظومة العمل بالسوق الذى شهد أعمال تطوير شاملة مؤخرًا.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تكثيف التواجد الأمنى داخل السوق لمتابعة حركة البيع والشراء والمزادات، كما وجهت تعليماتها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتشكيل مجلس إدارة جديد لجزئى الأسماك والخضروات على أن تعقد جلسات اجتماع بشكل شهرى، ووجهت أيضًا بالتنسيق المستمر مع التجار لتفعيل كافة الإجراءات المتفق عليها، مشددة على إدارتى الحوكمة والمراجعة الداخلية والمتابعة بمتابعة الموقف بشكل دورى.

محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط اخبار دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

طائرات مقاتلة من الجيل الخامس: خطة الصين لمواجهة حرب محتملة ضد أمريكا

محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شيخ الأزهر يوجه بإرسال إعانات إغاثية عاجلة لمسلمى الروهينجا

البنك الدولى يعلق تعامله مع تونس بسبب تصريحات المهاجرين

عضو الإطار التنسيقى العراقى يكشف سر زيارة السودانى للقاهرة

الرئيس التونسي: هناك موظفون يعرقلون سير العمل بالمؤسسات العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش