الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب ميزانية الدفاع الصينية.. تبادل الاتهامات بين «بكين» و«تايبيه»

الصين
الصين

 قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو-تشانغ، اليوم الإثنين، إن زيادة الصين موازنة الدفاع عام 2023 تعني أن بكين "تستعد لاستخدام القوة إذا لزم الأمر" لاستعادة الجزيرة التايوانية.

وأعلنت الصين الأحد زيادة مقدارها 7,2 % في موازنة الدفاع لعام 2023، وهي أكبر زيادة منذ العام 2019. وسيصل الإنفاق العسكري إلى 1,553.7 مليار يوان (225 مليار دولار).

وعلّق الوزير التايواني أمام النواب: "يبدو أن الطرف الآخر يستعد لاستخدام القوة إذا لزم الأمر في المستقبل"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن زيارات المسؤولين الأجانب رفيعي المستوى لتايوان والتدريبات العسكرية المشتركة مع الدول الحليفة يمكن أن تكون حافزا لتغزو قوات بكين الجزيرة.

وتابع: "أعتقد أنهم ينتظرون سببا مناسبا لإرسال قوات، مثل الزيارات رفيعة المستوى من (مسؤولي) دول أخرى لتايوان أو النشاطات المتكررة للغاية بين جيشنا وجيوش دول أخرى".

وشدد الوزير على أن تايوان تستعد مسبقا لحدوث توغلات صينية في المياه المحيطة بالجزيرة بشكل أعمق مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

الصين تستنكر الاتهامات التايوانية

من جهتها، استنكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحات تشيو الاثنين. وقالت ماو نينغ "تايوان جزء من الصين وبالتالي ليس لتايوان وزير دفاع".

وأضافت أن "الضفتين على مضيق تايوان أرض صينية. وستتخذ الصين إجراءات صارمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها".

وأعاد رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته لي كه تشيانغ الأحد تأكيد معارضة بكين لاستقلال تايوان.

الصين الاتهامات التايوانية رئيس الوزراء الصيني المياه وزير الدفاع التايواني موازنة الدفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

«النبراوى»: لن نسمح بأى تجاوز فى حق المهندسين

محكمة إسرائيلية تصدر قرارا بهدم مدرسة أساسية فى بيت لحم

برينتفورد يتغلب على فولهام بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

قائد الجيش اللبنانى: المؤسسة العسكرية متماسكة وقوية

كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى: تجربة مصر رائدة فى القضاء على «الإرهاب السياسى»

صبرى فواز عن سبب نجاح مسلسل «وبينا ميعاد»: طبطب على قلوب الناس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش