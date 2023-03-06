بسبب ميزانية الدفاع الصينية.. تبادل الاتهامات بين «بكين» و«تايبيه»

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو-تشانغ، اليوم الإثنين، إن زيادة الصين موازنة الدفاع عام 2023 تعني أن بكين "تستعد لاستخدام القوة إذا لزم الأمر" لاستعادة الجزيرة التايوانية.

وأعلنت الصين الأحد زيادة مقدارها 7,2 % في موازنة الدفاع لعام 2023، وهي أكبر زيادة منذ العام 2019. وسيصل الإنفاق العسكري إلى 1,553.7 مليار يوان (225 مليار دولار).

وعلّق الوزير التايواني أمام النواب: "يبدو أن الطرف الآخر يستعد لاستخدام القوة إذا لزم الأمر في المستقبل"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن زيارات المسؤولين الأجانب رفيعي المستوى لتايوان والتدريبات العسكرية المشتركة مع الدول الحليفة يمكن أن تكون حافزا لتغزو قوات بكين الجزيرة.

وتابع: "أعتقد أنهم ينتظرون سببا مناسبا لإرسال قوات، مثل الزيارات رفيعة المستوى من (مسؤولي) دول أخرى لتايوان أو النشاطات المتكررة للغاية بين جيشنا وجيوش دول أخرى".

وشدد الوزير على أن تايوان تستعد مسبقا لحدوث توغلات صينية في المياه المحيطة بالجزيرة بشكل أعمق مما كان عليه في السنوات الأخيرة.

الصين تستنكر الاتهامات التايوانية

من جهتها، استنكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحات تشيو الاثنين. وقالت ماو نينغ "تايوان جزء من الصين وبالتالي ليس لتايوان وزير دفاع".

وأضافت أن "الضفتين على مضيق تايوان أرض صينية. وستتخذ الصين إجراءات صارمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها".

وأعاد رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته لي كه تشيانغ الأحد تأكيد معارضة بكين لاستقلال تايوان.