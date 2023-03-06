الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

البطولة العربية.. طلائع الجيش يصطدم بأهلي طرابلس في الدور الأول

طلائع الجيش
طلائع الجيش

ضرب نادي طلائع الجيش موعدًا قويًا مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في قرعة البطولة العربية التي أقيمت اليوم الاثنين.

 

ويلعب الجيش مع أهلي طرابلس في الدور الأول المؤهل دور المجموعات.

 

وأوقعت القرعة الزمالك مع نظيره النصر السعودي الذي يضم في صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مجموعة واحدة.

 

وكان الزمالك والجيش الفريقين اللذان شاركا من الدوري المصري، بعدما أعلن الأهلي اعتذاره رسميًا عن المشاركة منذ أيام في البطولة نظرًا لتزاحم جدوله حتى نهاية الموسم.

 

(أندية الدور الأول)

ضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

(مرحلة النهائيات)

يتأهل من الدور الأول 6 أندية ، يُضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.

وأجريت القرعة في مدينة الرياض، حيث رحبت اللجنة المنظمة بجميع الأندية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وأشارت اللجنة إلى أنها تتطلع لنسخة متميزة في البطولة خاصة وأنه تم اختيار الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدول عن شهر ديسمبر 2022، مؤكدةً أنه سيتم عقد ورش عمل لوضع جدولة المباريات اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

 

 

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