«تحالف المعارضة التركية» يُعلن عن مرشحه لخوض انتخابات الرئاسة 2023

اختار تحالف من 6 أحزاب معارضة تركية بارزة، اليوم الإثنين، كمال كليتشدار أوغلو، ليواجه الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات المقررة في 14 مايو.

وقال زعيم حزب السعادة تمل كاراملا أوغلو، أمام حشد خارج مقر حزبه في أنقرة حيث اجتمع قادة الأحزاب الستة الاثنين، إن "كمال كيليتشدار أوغلو هو مرشحنا الرئاسي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان أعلن مسؤول في حزب الشعب الجمهوري، الإثنين، أكبر حزب معارض في تركي، قبول مقترح الحزب الصالح بشأن نائبي الرئيس.

واقترح الحزب الصالح اليميني المعارض، الإثنين، أن يصبح رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول نائبين للرئيس إذا فازت المعارضة في الانتخابات المقررة في مايو المقبل، وذلك بعدما انسحب الحزب من تحالف المعارضة الرئيسي قبل أيام.