الإثنين 06 مارس 2023
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رياضة

فيريرا: مواجهة الترجي بداية جديدة للزمالك في دوري الأبطال.. وأتمنى مؤازرة جماهيرية

فيريرا مدرب الزمالك
فيريرا مدرب الزمالك

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد برج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل المباراة :" هذه رابع مباراة للفريق في دور المجموعات والزمالك في وضع سيئ، والمباراة صعبة ومجموعتنا قوية جدا في البطولة".

وأضاف قائلا :" كنا الأفضل في لقاء شباب بلوزداد ولكن خسرنا بركلة جزاء، وفي مباراة المريخ السوداني في الجولة الثانية كنا أفضل  وكان بإمكاننا الفوز، ولكن الزمالك خاض اللقاء في ملعب صعب وتعادلنا في اللقاء".

وتابع جوسفالدو فيريرا قائلا:" مجمل أداء الزمالك في الثلاث مباريات الماضية كان جيدا، ولم نستطع أن نحرز أهدافا في المباريات الماضية التي خضناها في دور المجموعات".

وأضاف المدير الفني أن لقاء الغد بمثابة بداية جديدة، ونحن في موقف سيئ وسنعمل على إيجاد حلول من أجل الفوز في لقاء الغد رغم صعوبة المباراة وقوة المنافس الذي يمتلك 9 نقاط في رصيده".


وتابع فيريرا قائلا:" أتمنى تواجد الجماهير غدا بكثافة لمؤازرة الفريق وأن نخوض المباراة بأداء قوي وشراسة، وأن يكون التوفيق حليفنا في المباراة".
وأوضح:" ليس من السهل أن نؤكد بأن هناك سوء توفيق في الأداء فقط لأن الأمور متشابكة، والفريق مر بفترة صعبة ، وعندما تكون النتائج غير جيدة يكون هناك ضغط أكبر بسبب تراجع النتائج".

وشدد المدير الفني على أن هناك قلة ثقة لدى اللاعبين بسبب تراجع النتائج والجهاز الفني يسعى لإعادة الثقة للاعبين وهذا ما نحرص عليه في التدريبات.

واختتم فيريرا تصريحاته قائلا:" نحتاج للفوز في مباراة كي نعود لمستوانا المعهود، خاصة أننا نواجه ضغوطا بعد التتويج بالدوري مرتين متتاليتين، وأتمنى أن يكون اللاعبون على قدر المسئولية ويحسموا الفوز في لقاء الغد.

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