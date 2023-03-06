أردوغان: سنتخذ قرار الانتخابات بشكل رسمي يوم 10 مارس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتخذ قرار الانتخابات بشكل رسمي يوم 10 مارس الجاري، وذلك وفقًا لعاجل قناة “القاهرة الإخبارية”.

من ناحية أخرى، تعلن الأحزاب المعارضة عن مرشحها للرئاسة التركية خلال الساعات المقبلة بعد اجتماع تحالف الطاولة السداسي، بحضور زعيمة الحزب الصالح القومي التركي المعارض ميرال أكشينار.

عدد ضحايا الزلزال

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدد قتلى زلزال كهرمان ماراش بلغ 46.104.

وأضاف: نعمل على عودة الحياة الطبيعية للمناطق التي تضررت جراء الزلزال، مؤكدًا أن البناء الجديد في تركيا سيراعي تقنيات مقاومة الزلازل.