بتلاوة حلمي الجمل.. بدء احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان (صور)

بدأت وزارة الأوقاف منذ قليل احتفالات ليلة النصف من شهر شعبان، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، بحضور اللواء خالد عبد الغال، محافظ القاهرة ، نائبا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



كما حضر الاحتفال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأوزهر الشريف نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى، للطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أيمن أبو عمر ، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، والدكتور السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.



وهنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري كله والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإكرامًا له ولأمته.

ووجه وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تفضله بإنابة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بهذه الذكرى المباركة.

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