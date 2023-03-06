رئيس النواب الأمريكي يلتقي رئيسة تايوان بواشنطن تجنبًا لاعتراض الصين

قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس النواب الأمريكي سيلتقي رئيسة تايوان بواشنطن تجنبًا لاعتراض الصين.

أضاف مسؤول أمريكي، في تصريحات تلفزيونية أن جولة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للشرق الأوسط هدفها التأكيد على التزام بلاده تجاه المنطقة، كما أن أوستن سيكون صريحًا مع الإسرائيليين بشأن مخاوفه من العنف بالضفة الغربية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي خطة لجعل الأمور تصب في مصلحة أوكرانيا عسكريا، مشيرًا الى أن الولايات المتحدة تعمل على سرعة إرسال المعدات إلى أوكرانيا وتدريب الجنود.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، وفق العربية نيوز أن روسيا مستمرة في التعبئة للحرب بأوكرانيا، معلنا عن التزام بلاده والبنتاجون بضمان سيادة وحرية دول البلطيق.

وقال ديفيد دي روشن، مسئول سابق في البنتاجون، إن أحد الأمور الأساسية التي تشكل مشكلة على الأمن الأمريكي وحلف الناتو، أن لدينا بعض الدول التي تتحمل أعباء الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية أراضيها وقواعدها الصناعية.

أضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، ما نراه اليوم حرب لا يمكن أن يتحملها طرف واحد، خاصة مع نقص الذخائر والولايات المتحدة تنتج 80 مليون طلقة سنويًا واستهلكتها أوكرانيا في أسبوعين، وبالتالي لا بد أن تكون هناك احتياطيات لدول الناتو خلال الفترة المقبلة.