الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير شئون بيئية: سد الجزرة التركى هو الأشد لعنة وقسوة على العراق

سد الجزرة التركي
سد الجزرة التركي

قال أحمد صالح، خبير في شئون البيئة، إن انشغال العالم بحاجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يسبب تعطيلا لمقررات المؤتمرات الدولية حول التغيرات المناخية.

هذا العام أشد قسوة على العراق بسبب الجفاف

أضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا العام قد يكون أشد السنين قسوة منذ قرن مضى على العراق بعد أن ضرب الجفاف الإقليم بسبب عدم سقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن هذا ليس السبب الوحيد، لكن لسوء إدارة ملف المياه وعدم التحول للطرق الحديثة للري والاستنباط الزراعي، إضافة لهدر كميات كبيرة من المياه بشكل غير مبرر.

أشار إلى أن الحكومة العراقية الحالية ترى أن يتم الاتفاق مع إيران وتركيا وسوريا للوصول لمعاهدة للدول المتشاطئة بشأن الوضع المائي، مؤكدًا أن السدود التركية أثرت على كمية المياه القادمة للعراق بشكل كبير، وأن سد الجزرة بتركيا هو الأشد لعنة وقسوة على العراق ويمنع حصة المياه الأكبر لنهر دجلة.

سد الجزرة نهر دجلة تركيا إدارة ملف المياه سقوط الأمطار العراق التغيرات المناخية الحرب الروسية الأوكرانية

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