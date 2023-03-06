بعد مباحثات طويلة.. إيران تكشف عن نيتها لتبادل السجناء مع بلجيكا

أعلنت إيران اليوم الإثنين، استعدادها لتبادل محتمل لسجناء مع بلجيكا بعدما أقرت المحكمة الدستورية البلجيكية اتفاق تبادل مدانين مع طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي: "بعد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية يمكننا القول إن الطريق ممهد لتنفيذ الاتفاق الذي ترحب به إيران"، في إشارة إلى اتفاق "نقل أشخاص محكومين" المبرم بين بروكسل وطهران والذي أثار جدلًا كبيرًا منذ الإعلان عنه في الصيف الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت المحكمة العليا في بلجيكا الجمعة أنها "رفضت دعوى طعن" رفعها معارضون إيرانيون في المنفى لإلغاء الاتفاق، بعدما "علقت" الاتفاق في ديسمبر 2022.

وطعن "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو ائتلاف معارض في المنفى، في الاتفاق أمام محاكم عدة ورأى فيه تمهيداً للافراج عن الدبلوماسي الإيراني المسجون أسد الله أسدي.

وتعتبر الحكومة البلجيكية الاتفاق وسيلة للإفراج عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل المسجون في إيران منذ 24 فبراير والذي صدرت بحقه أحكام سجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما بتهمة "التجسس".

ويمكن أن يتم تبادل فانديكاستيل مع أسدي الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن عشرين عامًا بتهمة "الارهاب".