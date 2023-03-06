محافظ أسوان يشهد الجلسة الثانية لإطلاق نموذج محاكاة مؤتمر مكافحة الفساد

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجلسة الثانية لإطلاق نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي عقد بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى اللواء دكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولي والأمانة الفنية بهيئة الرقابة الإدارية، بجانب الدكتور خالد زكريا استشارى أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، وكذا اللواء محمد الجهينى رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، ووسط حضور 176 طالبا وطالبة من جامعة أسوان، والأكاديمية العربية.

ونظمت الجلسة هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الإقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وجامعة أسوان، تحت رعاية محافظ أسوان.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية أنه إطلاق هذا النموذج يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد وبتر جذوره بشكل نهائى من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى مقدم الخدمة ومتلقيها تواكباً مع الجهود الدولية فى هذا الاتجاه، وهو الذى كان أحد أهم أهداف التنمية المستدامة لدى أجهزة المحافظة.

وأوضح أنه من ضمن الإجراءات الرادعة التى تم إتخاذها ضمن سياسة الثواب والعقاب إحالة 102 قضية لجهات التحقيق القضائية، ليتوازى ذلك مع الإجراءات التى تم اتخاذها نتيجة مرور لجان الأتوبيس الطائر على الوحدات المحلية والحكومية، وكذا الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، والهيئات القضائية الأخرى لمنع الفساد وتعزيز إنفاذ القانون بما سيكون له مردود إيجابى فى تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بشكل ممنهج ومحكم وبالجودة المطلوبة ، وهذا ما تسعى إليه القيادة السياسية والحكومة حالياً لتطبيقه عملياً من خلال منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية، وتفعيل دور مراكز التحويل الرقمى بما يلبى آمال وطموحات جموع المواطنين.

وأشار أشرف عطية إلى أن هذا هو ما تسعى إليه القيادة السياسية والحكومة حالياً لتطبيقه عملياً من خلال منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية لتحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وليتواكب ذلك أيضاً مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإدارى فى مصر.

وأكد أهمية نشر الوعى المجتمعى لمنع الفساد ومكافحته بالتعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وجامعة أسوان ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وليتوج ذلك ما نحن بصدده اليوم بعمل محاكاة ونموذج مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة مع الاهتمام والتركيز على طلاب الجامعة لتعزيز معرفتهم بالحوكمة ومكافحة الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق نموذج المحاكاة يأتى فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على قضايا مكافحة الفساد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على مصر والعالم، مع تحليل أهم الجهود الوطنية والدولية المبذولة فى هذا الشأن من خلال العديد من الأنشطة العملية والبرامج التدريبية المكثفة من خلال أعمال النموذج الذى يتم تنفيذه على مدار شهرين كاملين حيث تقدم للمشاركة فى أعمال النموذج نحو 255 طالبا وطالبة من جامعة أسوان والأكاديمية.

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