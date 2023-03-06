الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مفوض أممى يطالب دول العالم بإجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصرى

فولكر تورك
فولكر تورك

طالب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصرى.

وقال تورك، في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال هذا العام بمرور 75 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "إن الإعلان العالمي يؤكد أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين، وإن لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع"، مشيرا إلى أن الواقع اليومي للملايين من الأشخاص يظهر إلى أى مدى ما زال هذا الوعد بعيدا عن التحقيق.

وأكد أن العنصرية والتمييز العنصري تؤثر على الناس في كل ركن من أركان هذا الكوكب، مشددا على أن هذه الظاهرة بحاجة إلى أن تتوقف.. وأوضح أن المآسي الأخيرة أدت إلى استقطاب الاهتمام والمزيد من الالتزامات بالعمل، مما أدى إلى تزايد الزخم من أجل التغيير.

وأضاف المفوض الأممي: "حان الوقت لأن تتخذ الحكومات خطوات ملموسة بمشاركة فعالة من المتضررين ومجتمعاتهم لمعالجة الأشكال المستمرة والناشئة من التمييز العنصري، وإصلاح انتهاكات حقوق الإنسان التي طال أمدها، بما في ذلك تلك المتجذرة في موروثات الاستعباد والاستعمار".

ونوه بأن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيعطي الدول الزخم لاتخاذ خطوات سريعة وقوية في القانون والممارسة للنهوض بالمساواة ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، لافتا إلى أن العدالة والمساواة العرقية ممكنة للجميع، وأن على الجميع العمل لجعل ذلك حقيقة واقعة.

المفوض السامي لحقوق الإنسان الامم المتحدة إجراءات ملموسة التمييز العنصرى الإعلان العالمي

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