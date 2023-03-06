الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولاية كاليفورنيا تحطم الأرقام القياسية في استقبال العواصف الثلجية (صور)

كاليفورنيا
كاليفورنيا

تتواصل حالة الطقس السيئة في ولاية كاليفورنيا المنكوبة، مع تعرض جبال سييرا نيفادا إلى الثلج، وباتت على بعد خطوات من تحطيم الأرقام القياسية في العواصف الجليدية.


في نهاية هذا الأسبوع، تساقطت 38 بوصة من الثلوج في جبال سييرا في غضون 24 ساعة فقط، ما رفع إجمالي تساقط الثلوج هذا الشتاء إلى 47.5 قدمًا. تم تسجيل آخر رقم قياسي في شتاء 2016-2017، بحسب شبكة ABC الأمريكية.

وتساقطت الثلوج الخفيفة أيضًا في نهاية هذا الأسبوع في الجبال خارج لوس أنجلوس، في مقاطعة سان برناردينو، أزالت أطقم العمل أكثر من 7.2 مليون ياردة مكعبة من الثلج من الطرق السريعة، أي ما يعادل 2270 حوض سباحة بالحجم الأولمبي.

الصورة: الناس يحملون الطعام المتبرع به بعد سلسلة من العواصف الشتوية التي تسببت في تساقط الثلوج بغزارة في جبال سان برناردينو في جنوب كاليفورنيا ، 3 مارس 2023 في كريستلاين ، كاليفورنيا.

ومن المتوقع أن تنتهي العاصفة الكبرى التالية لكاليفورنيا في نهاية الأسبوع في شمال الولاية، ومتوقع ايضاً أن يضرب منعطف جوي منطقة سان فرانسيسكو بأمطار غزيرة وجلب حوالي 5 أقدام من الثلج إلى جبال سييرا.

كاليفورنيا أرقام قياسية عاصفة ثلجية الطقس السيء أمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

محافظ أسوان يشهد الجلسة الثانية لإطلاق نموذج محاكاة مؤتمر مكافحة الفساد

الكشف على 1000 مواطن خلال «جسور الخير 18» بالوادي الجديد

ندوة تثقيفية بمدرسة الشعراوى بالخارجة فى الوادى الجديد

زاب ثروت يطرح فيديو كليب «دوران» بمشاركة أمير عيد (فيديو)

بعد مباحثات طويلة.. إيران تكشف عن نيتها لتبادل السجناء مع بلجيكا

ضبط 12 طن ثنر صناعي وملح طعام غير صالحين للاستخدام بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش