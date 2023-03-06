الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإثنين.. افتتاح الدورة 66 من اجتماع اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات

الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي

تفتتح الدكتورة غادة والي، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، الإثنين المقبل، أعمال الدورة 66 للجنة الدولية لمكافحة المخدرات والتي تستمر 4 أيام في مقر المكتب بالعاصمة النمساوية فيينا.

وذكر بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم، أنه سيشارك في الجلسة الافتتاحية السفير ميجيل كاميلو رويز بلانكو الممثل الدائم لكولومبيا لدى الأمم المتحدة في فيينا، والسفير لاشيزارا ستوفا (بلغاريا) رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (عبر الفيديو)، وجاجيت بافاديا رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

ولفت إلى أن الاجتماع سوف يناقش تعزيز التنمية البديلة باعتبارها استراتيجية موجهة نحو التنمية لمكافحة المخدرات مع مراعاة تدابير حماية البيئة إلى جانب التعامل الآمن مع العقاقير الاصطناعية والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في صنع المخدرات بطريقة غير مشروعة والتخلص منها.

وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى سبل التوسع في استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مكافحة جرائم المخدرات.

ومن المتوقع أن تضم الدورة الـ66 مشاركين من الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والمجتمع العلمي في فيينا، حيث سيقام أكثر من 150 حدثًا جانبيًا وما يقرب من 30 معرضًا خلال هذه الاجتماعات وتركز جميعًا على معالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها.

غادة والي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الجريمة المخدرات الدورة 66 مكافحة المخدرات العاصمة النمساوية فيينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

شجون على إسماعيل لـ«الدستور»: والدى جزء لا يتجزأ من فرقة رضا الشعبية

الإثنين.. افتتاح الدورة 66 من اجتماع اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات

الحكومة: لا صحة لتغيير اسم سانت كاترين لـ«التجلى الأعظم»

مفوض أممى يطالب دول العالم بإجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصرى

تركيا تستدعى سفير أمريكا بسبب زيارة عسكرية لسوريا

لأول مرة بالمتحف الكبير.. تفاصيل النسخة العاشرة لـ«قمة رايزاب 2023»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش