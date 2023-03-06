الإثنين.. افتتاح الدورة 66 من اجتماع اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات

تفتتح الدكتورة غادة والي، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، الإثنين المقبل، أعمال الدورة 66 للجنة الدولية لمكافحة المخدرات والتي تستمر 4 أيام في مقر المكتب بالعاصمة النمساوية فيينا.

وذكر بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم، أنه سيشارك في الجلسة الافتتاحية السفير ميجيل كاميلو رويز بلانكو الممثل الدائم لكولومبيا لدى الأمم المتحدة في فيينا، والسفير لاشيزارا ستوفا (بلغاريا) رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (عبر الفيديو)، وجاجيت بافاديا رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

ولفت إلى أن الاجتماع سوف يناقش تعزيز التنمية البديلة باعتبارها استراتيجية موجهة نحو التنمية لمكافحة المخدرات مع مراعاة تدابير حماية البيئة إلى جانب التعامل الآمن مع العقاقير الاصطناعية والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في صنع المخدرات بطريقة غير مشروعة والتخلص منها.

وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى سبل التوسع في استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مكافحة جرائم المخدرات.

ومن المتوقع أن تضم الدورة الـ66 مشاركين من الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والمجتمع العلمي في فيينا، حيث سيقام أكثر من 150 حدثًا جانبيًا وما يقرب من 30 معرضًا خلال هذه الاجتماعات وتركز جميعًا على معالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها.