الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محلل عراقي: زيارة السوداني للقاهرة استكمالا لمباحثات الكاظمي

السيسي يستقبل السوداني
السيسي يستقبل السوداني

علق المحلل السياسي العراقي مناف الموسوي على زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للقاهرة ولقائه مع نظيره مصطفى مدبولي، قائلا إن الزيارة مكملة للزيارات السابقة التي أجراها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وتأتي في إطار تطوير العلاقات الخارجية بالنسبة للعراق وكذلك عودته إلى الحاضنة العربية بشكل كبير.

وأضاف الموسوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المباحثات سوف تكمل ما بدأه الكاظمي، خاصة فيما يتعلق بعملية نقل الغاز للعراق، وانضمامه لمنظمة الكهرباء عبر الأردن.

السوداني يلتقي مدبولي 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي، محمد شياع السوداني، ترأسا جلسة مباحثات موسعة، اليوم، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب المصري سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وشارك من الجانب العراقي كل من الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة، والسفير أحمد نايف رشيد، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء المباحثات بالترحيب برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة، ومُعربًا عن تطلع مصر إلى توسيع أطر التعاون المشترك في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية، وأُخوة ووحدة مصير، وأهداف مشتركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر والعراق عازمتان على توسيع أطر التعاون المشترك، وكذا العمل من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري التي لا ترقى حالياً لإمكانات البلدين، ومشددا على أن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة قادرة على مضاعفة هذه المستويات عدة مرات.

كما أكد مساندة مصر الكاملة للعراق الشقيق في حربه ضد الإرهاب، مُشيدًا بجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكذا بدور مؤسسات الدولة العراقية.

وأثنى مدبولي على العلاقات المتميزة بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد العلاقات المصرية – العراقية - الأردنية، قائلا: “ننظر لهذا التعاون الثلاثي من منظور استراتيجي شامل لربط مصالحنا وتعظيم الفوائد المشتركة التي ستعود بالنفع على الجميع”.

لمحلل للدستور السوداني الكاظمي العراق عودة العراق المحلل السياسي العراقي المحلل مناف الموسوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

محافظ أسوان يشهد الجلسة الثانية لإطلاق نموذج محاكاة مؤتمر مكافحة الفساد

الكشف على 1000 مواطن خلال «جسور الخير 18» بالوادي الجديد

ندوة تثقيفية بمدرسة الشعراوى بالخارجة فى الوادى الجديد

زاب ثروت يطرح فيديو كليب «دوران» بمشاركة أمير عيد (فيديو)

بعد مباحثات طويلة.. إيران تكشف عن نيتها لتبادل السجناء مع بلجيكا

ضبط 12 طن ثنر صناعي وملح طعام غير صالحين للاستخدام بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش