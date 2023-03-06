محلل عراقي: زيارة السوداني للقاهرة استكمالا لمباحثات الكاظمي

علق المحلل السياسي العراقي مناف الموسوي على زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للقاهرة ولقائه مع نظيره مصطفى مدبولي، قائلا إن الزيارة مكملة للزيارات السابقة التي أجراها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وتأتي في إطار تطوير العلاقات الخارجية بالنسبة للعراق وكذلك عودته إلى الحاضنة العربية بشكل كبير.

وأضاف الموسوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المباحثات سوف تكمل ما بدأه الكاظمي، خاصة فيما يتعلق بعملية نقل الغاز للعراق، وانضمامه لمنظمة الكهرباء عبر الأردن.

السوداني يلتقي مدبولي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي، محمد شياع السوداني، ترأسا جلسة مباحثات موسعة، اليوم، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب المصري سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وشارك من الجانب العراقي كل من الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة، والسفير أحمد نايف رشيد، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء المباحثات بالترحيب برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة، ومُعربًا عن تطلع مصر إلى توسيع أطر التعاون المشترك في كل ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من علاقات تاريخية، وأُخوة ووحدة مصير، وأهداف مشتركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر والعراق عازمتان على توسيع أطر التعاون المشترك، وكذا العمل من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري التي لا ترقى حالياً لإمكانات البلدين، ومشددا على أن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة قادرة على مضاعفة هذه المستويات عدة مرات.

كما أكد مساندة مصر الكاملة للعراق الشقيق في حربه ضد الإرهاب، مُشيدًا بجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكذا بدور مؤسسات الدولة العراقية.

وأثنى مدبولي على العلاقات المتميزة بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد العلاقات المصرية – العراقية - الأردنية، قائلا: “ننظر لهذا التعاون الثلاثي من منظور استراتيجي شامل لربط مصالحنا وتعظيم الفوائد المشتركة التي ستعود بالنفع على الجميع”.