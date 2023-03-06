بعد الهداف التاريخي.. ماذا يتبقى لصلاح من أرقام تاريخية منتظرة مع ليفربول؟

يسعى نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لاستمرار تحطيم الأرقام القياسية بعد الليلة التاريخية أمام مانشستر يونايتد أمس.

وقاد صلاح ليفربول لتحقيق انتصار تاريخي، في ليلة تاريخية له بكل المقاييس، فالأرقام القياسية التي حققها “مو” اليوم، تكاد تكون لا تُعد ولا تُحصى.

صلاح سجل هدفين رائعين، وصنع مثلهما، في ليلة استثنائية له ولفريقه أمام الفريق المتُوج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

محمد صلاح كتب التاريخ كعادته مع ليفربول، محققًا العديد والعديد من الأرقام القياسية، بهدفيه اليوم ضد مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا.

وبعد الأرقام الذي حققها صلاح نستعرض لكم أرقام تاريخية منتظرة أخرى لـ “مو” مع الريدز.

يأمل صلاح في الحصول على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليج للمرة الرابعة في مسيرته الرياضية، ليتقاسم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، هداف أرسنال، وربما خلال مواسمه الثلاثة القادمة، يحطم الفيراري هذا الرقم أيضًا لينفرد بهذا الانجاز التاريخي.

يسعى صلاح لتحطيم الرقم القياسي للنجم الويلزي السابق إيان راش، الذي سجل 47 هدفا في موسم واحد بجميع البطولات، حيث كان مو قريبا من تحطيم هذا الرقم في موسمه الأول، الذي شهد تسجيله 44 هدفا.

يحلم صلاح بأن يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يهز الشباك في 6 مباريات متتالية خارج ملعبه، حيث كان قريبا من تحقيق هذا الإنجاز في الموسم المنتهي، عقب تسجيله في 5 لقاءات متتالية بعيدا عن ملعب (آنفيلد)، ليعادل رقم تيري هنري، لكنه لم يتمكن من كسر رقم النجم الفرنسي.

يطمح صلاح لأن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي ينال جائزتي الهداف وأفضل صانع للأهداف في البطولة لموسمين متتاليين، بعدما توج بهما في الموسم المنقضي.

19 هدفًا تفصل محمد صلاح عن دخول قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الـ 15 بـ 131 هدفًا.

أرقام محمد صلاح القياسية بعد هدفيه في شباك مانشستر يونايتد

– وأصبح محمد صلاح الهدف التاريخي لـ ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، برصيد 129 هدفًا في 205 مباراة بقميص “ الريدز”، متجاوزًا الأسطورة روبي فاولر (128 هدفًا).

– كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي على مر التاريخ.

– محمد صلاح صار أيضًا أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 6 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات.

– ورفع “مو” رصيده من الأهداف إلى 12 هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، كأكثر الفرق التي يهز محمد صلاح مرماها.

– وانفرد محمد صلاح بصدارة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في مباريات الديربي بالدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف متفوقًا على ستيفن جيرارد (8 أهداف).

– كما أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لـ ديربي إنجلترا برصيد 12 هدفًا.