الترجى التونسى يحذر جماهيره قبل لقاء الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا

حذر نادي الترجي التونسي جماهيره المتجهة إلى مصر، من إشعال الشماريخ في مواجهة الزمالك.

ويحل الترجي ضيفًا على الزمالك في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد برج العرب ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك بسبب تهديد الترجي بالحرمان من جماهيره حال تم إشعال الشماريخ مرة أخرى على خلفية ما حدث في مواجهة الفريق الافتتاحية في دور المجموعات ضد المريخ.

وجاء نص البيان:

"يذكر النادي الترجي أحباءه الأعزاء الذين تحولوا إلى مصر، لحضور لقائنا غدًا ضد الزمالك المصري، أن الفريق لا يزال مهددًا بعقوبة".

"ولذلك الرجاء من أنصارنا مواصلة مساندة الفريق بنفس الانضباط والمثالية التي تميزوا بها في المقابلات الأخيرة بدون إشعال الشماريخ واستعمال الليزر، نظرًا لأهمية البطولة، والمشوار القاري ما زال طويلًا".

"نحن في حاجة لحضور جماهيرنا لمواصلة المسيرة بنجاح".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة فريقه لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبدالغني – محمود شبانة - حسام عبدالمجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبدالله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

ويعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب برفقة أحد اللاعبين للحديث عن لقاء الترجي التونسي المقرر له مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي نفس الوقت سيعقد نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي مؤتمره الصحفي برفقة أحد لاعبي فريقه في السادسة والنصف مساء اليوم باستاد برج العرب.