مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يكرم النجمة نبيلة عبيد

عقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة ندوة لتكريم النجمة نبيلة عبيد ضمن فعاليات منتدى "نوت" بدورته السابعة التي تقام في الفترة من ٥-١٠ مارس الجاري.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان الذي أدار الندوة: "نلتقى نجمة استثنائية في السينما المصرية، تمثل أعمالها جزءًا أصيلًا ومهمًا فيما يمكن أن نطلق عليه أفلام المرأة، فأعمالها جزء من نجاح السينما المصرية وانتشارها في المنطقة العربية، ونافست النجوم الرجال في صناعة السينما، ولا يمكن مقارنتها إلا برائدات السينما اللائي تركن بصمة مميزة، قدمت عشرات الأفلام التي تمثل طابعًا خاصًا كان من بينها أفلام ضمن استفتاء أفضل مائة فيلم عن المرأة".

نبيلة عبيد تمثل واحدة من النجمات الأهم في صناعة قامت على النجم الذي يختار أعماله ويصنع أفلامه ثم يأتي ذكر الكادحين في العمل، هذه الصناعة صناعة نجوم، ولذلك ارتبطت بأفلام من يدير الأفلام بفكره، كانت نبيلة في اختياراتها حريصة على وجهة نظر تعبر عنها، صنعت مكانتها في السينما ولدى الجمهور، لذلك نريد التحاور معها في إنتاجها السينمائي، أدارت ملف صناعة الفيلم بداية من التفكير في موضوع الفيلم، صنعت أفلامًا تغزو القلوب لأجيال وأجيال.

وقالت نبيلة عبيد: "معروف أنني منذ صغري وأنا أعشق السينما، أذني تربت على الموسيقى الحلوة لأم كلثوم التي كانت تسمعها أمي، السينما بجوارنا كنت أعيش فيها طوال الوقت تقريبًا، هذا هو الشغف الوحيد الذي سيطر عليّ، كل ما فكرت فيه، كيف أصل إلى هذا العالم، أمشي وراء هند رستم، أمسك في ذيل فستانها، أقف في شبرا أشاهد شكري سرحان يركب سيارته، كنت تقريبًا أتتبع النجوم".

وأضافت: "اكتشفني عاطف سالم في دور صغير في فيلم ما فيش تفاهم، لكن حلمي رفلة كان جميله كبيرًا علي هو وجابي خوري وماريان خوري، عرض عليّ حلمي فيلم رابعة العدوية قال سنجرى اختبارًا لو نجحت فيه تمام وأثناء الاختبار الدموع ظهرت في عيني لأن الكلام كان به مناجاة لله، وحيد فريد سمعته يقول يا رب تأخذ هذا الدور، جاءوا بأساتذة في اللغة العربية علموني الحوار، وكيف تكون المناجاة لربنا، وبعدها مثلت فيلم المماليك مع عمر الشريف بعد أن تألق في لورنس العرب، ومن حضر الأزياء والديكور شادي عبدالسلام، وايفون ماضي تحضر الملابس، كانوا يريدون تحضير نجمة لكي تستمر، ثالث فيلم كان كنوز مع نيازي مصطفى، مشيت على خط حلو جدًا أردت الاستمرار عليه، بعد ذلك ظهرت أفلام بيروت لم تكن مناسبة بالنسبة لي فابتعدت جزئيًا عن الساحة".

واستكملت حديثها قائلة: "أشرف فهمي رشحني لفيلم المرأة الأخرى مع ميرفت أمين، ورشحني للشريدة وكنت اقتربت من شراء الرواية وقررت أن يكتب اسمي أولًا، وكنت دائمًا أستمع لمن هو أمامي ماذا سيقول؟ كنت دائمًا أتعلم من الجميع.. كنت سعيدة من الخطوة التي اتخذتها بالاتجاه لإنتاج أفلامي، عرفت طريق الأستاذ إحسان عبدالقدوس وكان هو الذي يرشح لي الروايات، أخذت منه ولا يزال التحقيق مستمرًا، ثم رشح لي أرجوك أعطني هذا الدواء، ثم أخذت أيام في الحلال قرأتها أيضًا، ثم رشح لي الراقصة والطبال والراقصة والسياسي، كان هو الذي يرشح لي كل هذه الأعمال".

وأضافت: "من يحضرون الموضوع أشرف فهمي أو مصطفى محرم أو حسين كمال كانوا ينزلون للشارع وبيئة الموضوع للتحضير له ثم يأتي إحسان عبدالقدوس ليشرف على ما فعلوه ويبدي ملاحظاته".

وحول سؤال عن كيفية اختيار من سيكتب السيناريو ودرجة التزامه بالحوار ومن هو أقرب من كتب الحوار لطبيعتك قالت نبيلة: "لم أكن أختار، طالما سأعمل مع مخرج كبير لا أتدخل، كان مصطفى محرم له دور كبير في كتابة الفيلم وبدأت تأتيني أفلام مثل انتحار صاحب الشقة ثم العذراء والشعر الأبيض.. وحسين كمال تعرفت به في مهرجان الهند للسينما وكان يراقبني من بعيد، حين عدنا قال لي سأرسل لك سيناريو، قال لي ستقومين بدور أم، قلت له ولم لا، لم يكن لدي اعتراض على تقديم أي دور طالما أن الدور سيضعني في الكادر الذي أريده، كيف سيكتب اسمي، لم أكن أنظر للأموال نهائيًا، لم يكن شيء يغريني سوى الدعاية الجيدة وأن تكون الكتابة والإخراج جيدًا. أقمت مصالحة مع نادية الجندي دائمًا أسال عليها، تذهب نادية لا تجد ما تريده من الكاتب أو المخرج فتسكب عليه القهوة، وكيف أصنع اسم وتاريخ نبيلة عبيد وأحافظ على صورتها وعلى موقعها في السينما هذا هو ما شغلني وأصررت عليه".