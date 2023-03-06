جروسى: لست متفائلًا ولا متشائمًا بشأن ملف إيران النووى

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة النمساوية في فيينا، اليوم الإثنين، عقب زيارة طهران نهاية الأسبوع الماضي، إنه "ليس متفائلًا ولا متشائمًا بشأن ملف إيران النووي"، مشيرًا إلى أن "جهود الوكالة الذرية قد تساعد على تفادي مواجهة عسكرية مع إيران"، وفقًا لما نقلته الشرق.

كما أكد جروسي أن الوكالة ستكون قادرة على معرفة مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران، مشيرًا إلى أن الوكالة لم تتمكن من أداء أنشطة المراقبة في إيران لمدة عامين.

وأوضح أن طهران وافقت على استئناف إجراءات المراقبة، لافتًا إلى أن وكالة الطاقة ستقدم تقريرًا دوريًا بتطورات عمليات المراقبة في إيران.

إيران تجدد التزامها بالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي

هذا وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، تأكيد التزام بلاده بالدبلوماسية باعتبارها أفضل إطار لحل الخلافات، وبالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار إلى أن الاتفاق له أطراف مختلفة يجب أن تتعهد به، مشددًا على أن إيران ملتزمة بالعودة المتبادلة للاتفاق وتواصل الدبلوماسية بهذا الأطر.