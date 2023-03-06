الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جروسى: لست متفائلًا ولا متشائمًا بشأن ملف إيران النووى

منشآت نووية
منشآت نووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة النمساوية في فيينا، اليوم الإثنين، عقب زيارة طهران نهاية الأسبوع الماضي، إنه "ليس متفائلًا ولا متشائمًا بشأن ملف إيران النووي"، مشيرًا إلى أن "جهود الوكالة الذرية قد تساعد على تفادي مواجهة عسكرية مع إيران"، وفقًا لما نقلته الشرق.

كما أكد جروسي أن الوكالة ستكون قادرة على معرفة مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران، مشيرًا إلى أن الوكالة لم تتمكن من أداء أنشطة المراقبة في إيران لمدة عامين.

وأوضح أن طهران وافقت على استئناف إجراءات المراقبة، لافتًا إلى أن وكالة الطاقة ستقدم تقريرًا دوريًا بتطورات عمليات المراقبة في إيران.

إيران تجدد التزامها بالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي

هذا وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، تأكيد التزام بلاده بالدبلوماسية باعتبارها أفضل إطار لحل الخلافات، وبالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار إلى أن الاتفاق له أطراف مختلفة يجب أن تتعهد به، مشددًا على أن إيران ملتزمة بالعودة المتبادلة للاتفاق وتواصل الدبلوماسية بهذا الأطر.

جروسي ملف إيران إيران ملف ايران النووي جهود الوكالة الذرية مواجهة عسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

الإثنين.. افتتاح الدورة 66 من اجتماع اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات

الحكومة: لا صحة لتغيير اسم سانت كاترين لـ«التجلى الأعظم»

شجون على إسماعيل لـ«الدستور»: والدى جزء لا يتجزأ من فرقة رضا الشعبية

لأول مرة بالمتحف الكبير.. تفاصيل النسخة العاشرة لـ«قمة رايزاب 2023»

تركيا تستدعى سفير أمريكا بسبب زيارة عسكرية لسوريا

مفوض أممى يطالب دول العالم بإجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش