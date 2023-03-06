الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يبحث مع سفير إيطاليا دعم زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، Michele Quaroni سفير إيطاليا بالقاهرة، وAntonio Barreca مدير عام الاتحاد الإيطالي للسياحة والسفر، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة، ودفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار السياحي في قطاع السياحة بمصر وخاصة المجال الفندقي.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار وحرصها على التنسيق والتواصل المستمر مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم.

وشهد اللقاء، استعراضًا لأهمية السوق الإيطالية باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتطورات حركة السياحة الوافدة منه إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

كما استعرض اللقاء، محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بالأماكن السياحية والأثرية بمصر.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الإيطالي، حيث يعد من المقاصد السياحية المفضله له وذلك لتنوعه وطبيعته الخلابة ومقوماته السياحية المتنوعة.

كما تمت مناقشة أهمية تعزيز اهتمام مصر بالبرامج السياحية القصيرة التي يفضلها العديد من السائحين الإيطاليين، وخاصة في ظل قرب المقصد السياحي المصري من إيطاليا، وإمكانية التعاون المشترك في مجال الضيافة وتدريب العاملين في قطاع السياحة المصري.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كانت قد شاركت في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT الذي أُقيم في دولة إيطاليا في شهر فبراير الماضي.
 

وزارة السياحة والآثار الاتحاد الإيطالي للسياحة وزير السياحة إيطاليا أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مجال السياحة

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