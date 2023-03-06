الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بعد المنطاد.. «البنتاجون» يكشف عن أداة تجسس صينية مبتكرة على أمريكا (فيديو)

البنتاجون
البنتاجون

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول الكشف عن أداة تجسس صينية مبتكرة على أمريكا، وذلك بعد حادثة المنطاد الذي قالت واشنطن أنه كان أداة للتجسس عليها.

وكشف البنتاجون عن أن الرافعات الصينية العملاقة في الموانئ تعد أداة تجسس محتملة، وصنعتها شركة zpmc المنتشرة في أمريكا، لأنها جيدة الصنع ورخيصة الثمن.

- أجهزة استشعار متطورة تسجل وتتبع مصدر ووجهة الحاويات

وتحوي الرافعات، أجهزة استشعار متطورة تسجل وتتتبع مصدر ووجهة الحاويات، وتتخوف واشنطن من معرفة بكين بالمواد العسكرية التي تشحنها أرجاء العالم.

ويعزز المخاوف، اكتشاف FBI أدوات تجسسية على متن رافعة بميناء بالتيمور عام 2021، وطالب كارلوس جيمينيز عضو مجلس النواب الأمريكي، بحظر شراء الرافعات الصينية.

فيما وصفت بكين المخاوف بأنها مدفوعة بجنون العظمة لعرقلة التقدم التجاري الصيني.

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