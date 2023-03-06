الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المستشار حنفى جبالى يستقبل رئيس مجلس الأعيان الأردنى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الموافق 6 مارس 2023 فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المُرافق له.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على عمق ورسوخ العلاقات المصرية- الأردنية على كل المستويات، مُشيدًا بحالة الزخم الإيجابي المُستمرة في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز ودعم التعاون البرلماني المصري الأردني، خاصة على مستوى تبادل الخبرات البرلمانية، كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الموقف المصري من قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا على أن مصر لا تعارض التنمية لإثيوبيا ولكن تريد اتفاقاً قانونياً مُلزماً لملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر المائية، مُثمناً الدعم الأردني للموقف المصري في تلك القضية الوجودية للشعب المصري.

من جانبه، أكد فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني على تاريخية العلاقات الأردنية- المصرية، مُشيرًا إلى أن هناك تنسيقا دائما بين البلدين الشقيقين إزاء مُختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك، في مُقدمتها القضية الفلسطينية، والتي يتوافق فيها الموقفان الأردني والمصري بشأن ضرورة الوصول لحل عادل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وفقاً للقرارات والمرجعيات الدولية في هذا الصدد، كما تناول رئيس مجلس الأعيان الأردني الأوضاع في المنطقة العربية مُديناً التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية العربية.

على صعيد آخر، أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح  المواطنين المصريين حول العالم إلى لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية.

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