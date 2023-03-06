الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 26 مارس

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال عبدالرازق ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في صباح يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.

وأحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم إلى لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية.

وقال عبدالرازق: يحال طلب المناقشة وكل ما ورد حول مناقشات الأعضاء وبيان الوزيرة سها الجندي وزير المصريين بالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية من أجل مناقشته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس بجلسة قادمة.

أعلنت الدكتور سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين الخارج عن إنشاء شركة لمصريين الخارج، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا مع الهيئة العامة للاستثمار لإنشائها، وسيدير هذه الشركة مصريو الخارج، وسيكون لها صندوق استثمار لصغار المستثمرين، وذلك في إطار فتح الاستثمار ومنح مصريين الخارج محفزات. 

وكشفت الوزيرة عن أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت نحو 7.31 مليار دولار في 2021، مشيرة إلى أن مصر واحدة من أكبر 10 دول في حجم تحويلات أبنائها من الخارج، وأوضحت وزيرة الهجرة أن السبب في زيادة معدلات التحويل من الخارج، لعدة أسباب بينها استثمار هذه الأموال داخل مصر، فضلا عما شهده العالم من حالة انغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكدت السفيرة سها الجندى أن توحيد سعر الصرف جعل المصريين يثقون فى الاقتصاد المصري، بما أسهم في زيادة التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج.

الاقتصاد المصرى الهيئة العامة للاستثمار الجلسة العامة لمجلس الشيوخ السفيرة سها الجندي العلاقات الخارجية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المصريين في الخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

بعد زيادتها.. خطوات تقديم معاش تكافل وكرامة 2023

«تعليم الفيوم» يطلق مهرجانا للأنشطة بالإدارات التعليمية بالمحافظة

درية شرف الدين: يجب أن يكون هناك تزاوج دائم بين الثقافة والإعلام

وزير التعليم العالى يؤكد أهمية دور المراكز البحثية فى دعم البحث العلمى وتشجيع الابتكار

بعد واقعة «هوج بول».. حكايات ألاعيب النصب الإلكترونى

المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيوني

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش