رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 26 مارس

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال عبدالرازق ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في صباح يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.

وأحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر ورعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم إلى لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية.

وقال عبدالرازق: يحال طلب المناقشة وكل ما ورد حول مناقشات الأعضاء وبيان الوزيرة سها الجندي وزير المصريين بالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية من أجل مناقشته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس بجلسة قادمة.

أعلنت الدكتور سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين الخارج عن إنشاء شركة لمصريين الخارج، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا مع الهيئة العامة للاستثمار لإنشائها، وسيدير هذه الشركة مصريو الخارج، وسيكون لها صندوق استثمار لصغار المستثمرين، وذلك في إطار فتح الاستثمار ومنح مصريين الخارج محفزات.

وكشفت الوزيرة عن أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت نحو 7.31 مليار دولار في 2021، مشيرة إلى أن مصر واحدة من أكبر 10 دول في حجم تحويلات أبنائها من الخارج، وأوضحت وزيرة الهجرة أن السبب في زيادة معدلات التحويل من الخارج، لعدة أسباب بينها استثمار هذه الأموال داخل مصر، فضلا عما شهده العالم من حالة انغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكدت السفيرة سها الجندى أن توحيد سعر الصرف جعل المصريين يثقون فى الاقتصاد المصري، بما أسهم في زيادة التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج.