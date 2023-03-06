باحث سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: جماعة الإخوان «فخ كبير» وسرطان داخل الدول (فيديو)

تحدث الكاتب والباحث السياسي محمد الساعد، عن تسليط صحيفة عكاظ الضوء على خطورة تنظيم الإخوان بالمنطقة العربية، مؤكدًا أن من يقرأ تاريخ تنظيم الإخوان، يتعجب من قدرتهم على التغلغل داخل الشعوب.

وقال، خلال مداخلة عبر "سكايب" من جدة لـ قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تنظيم الإخوان لديه من القدرة على القفز على أي سيولة تمر بها الشعوب العربية، مرددًا: "لاحظنا ذلك خلال أحداث 25 يناير 2011، من خلال ما أطلقوا عليه ثورات الربيع العربي".

وأضاف: "استغلوها وحرفوها عن مسارها وقفزوا على الحكم في مصر واليمن وليبيا، بعد عمل سنوات طويلة من التمكين بناء على هيكل إداري واضح"، لافتًا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يعمل على بناء دولة موازية لكل دولة عربية دخلوها، لها هيكلها الإداري والمالي".

محمد الساعد يكشف ما هي البقع السوداء داخل تنظيم الإخوان الإرهابي

وأوضح أن جماعة الإخوان "فخ كبير" وسرطان يحاول الانقضاض على الدول، مستندًا على تصريحات أدلى بها أحد قيادات الجماعة، حين وصف الهيكل الإداري لهم بأنه يعتمد على ما يسمونه "البقعة السوداء"، وهم أشخاص يدسونهم داخل الهيكل الإداري للدولة دون إظهار انتمائهم السياسي، وهؤلاء يتم دسهم على مدار سنوات طويلة.

وتابع: "وحين يصل الإخواني إلى مركز مرموق سواء كان أمنيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا، يمكن غيره من الكوادر التابعة للتنظيم، وتقريبها من مراكز السلطة والقرار، للتغلغل داخل الجسد الإداري"، قائلًا: "أسميهم بالإخوان التكنوقراط".