الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل غزل المحلة الرسمى لمواجهة الداخلية بالدورى الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن عبدالباقي جمال، المدير الفني لغزل المحلة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الداخلية، بالدوري الممتاز.

موعد مباراة المحلة والداخلية بالدوري الممتاز

ويحل زعيم الفلاحين ضيفا ثقيلا على نظيره الداخلية، في تمام الثالثة عصرا، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2022 /2023).

وجاء تشكيل المحلة لمواجهة الداخلية على النحو التالي

حراسة عمرو شعبان.

خط الدفاع: محمد بازوكا ومعاذ الحناوي، ومصطفى العش وأحمد رضا.

خط الوسط: محمد جابر وحميد ماو، وأحمد النادري وأحمد الشيخ.

خط الهجوم: جابريل أوروك وحازم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب ومحمود علاء، والسيد الشبرواي وإبراهيم كونيه، وطارق سامي وكريم مصطفى، وإبراهيم عايش وعبدالرحمن عاطف "أجويرو"، وتشارلز باسي.

تشكيل المحلة الرسمي لمواجهة الداخلية بالدوري الممتاز
عبدالباقي جمال غزل المحله الدوري الممتاز الداخلية منافسات الجولة الواحد والعشرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

بعد زيادتها.. خطوات تقديم معاش تكافل وكرامة 2023

«تعليم الفيوم» يطلق مهرجانا للأنشطة بالإدارات التعليمية بالمحافظة

درية شرف الدين: يجب أن يكون هناك تزاوج دائم بين الثقافة والإعلام

وزير التعليم العالى يؤكد أهمية دور المراكز البحثية فى دعم البحث العلمى وتشجيع الابتكار

بعد واقعة «هوج بول».. حكايات ألاعيب النصب الإلكترونى

المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيوني

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش