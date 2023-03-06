تشكيل غزل المحلة الرسمى لمواجهة الداخلية بالدورى الممتاز

أعلن عبدالباقي جمال، المدير الفني لغزل المحلة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الداخلية، بالدوري الممتاز.

موعد مباراة المحلة والداخلية بالدوري الممتاز

ويحل زعيم الفلاحين ضيفا ثقيلا على نظيره الداخلية، في تمام الثالثة عصرا، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2022 /2023).

وجاء تشكيل المحلة لمواجهة الداخلية على النحو التالي

حراسة عمرو شعبان.

خط الدفاع: محمد بازوكا ومعاذ الحناوي، ومصطفى العش وأحمد رضا.

خط الوسط: محمد جابر وحميد ماو، وأحمد النادري وأحمد الشيخ.

خط الهجوم: جابريل أوروك وحازم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب ومحمود علاء، والسيد الشبرواي وإبراهيم كونيه، وطارق سامي وكريم مصطفى، وإبراهيم عايش وعبدالرحمن عاطف "أجويرو"، وتشارلز باسي.