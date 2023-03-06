الأربعاء.. حلقة ذكر لفرقة أبو الغيط ببيت السحيمى

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا للذكر والمدائح النبوية لفرقة أبو الغيط بقيادة الفنان محمد أبوزيد، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء 8 مارس الجاري.

من المقرر أن تقدم الفرقة مجموعة من الفقرات المتميزة منها "على عودي"، "صابر"، "الحبيب"، "السيد"، في نموذج فريد من خلال الدمج بين النصوص الصوفية والموسيقى مع الإيقاعات.

جدير بالذكر أن فرقة أبو الغيط تقدم فنون الذكر والمدائح، وتبرز التقاليد الصوفية في قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية، ودلتا مصر.



وكان مركز إبداع "قصر الأمير طاز"، استضاف احتفالية الإعلان عن تخريج الثلاث دفعات الـ (13، 14، 15)، من مدرسة الإنشاد الديني، والتي ضمت نحو 100 منشدٍ ومُنشدةٍ من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون المُشترك بين صندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة "بيت الإنشاد"، وذلك بحضور الشيخ محمود التهامي، مؤسس المدرسة، وعدد من علماء الدين والمنشدين والمثقفين ، وطلاب "مدرسة الإنشاد".

ومن جهته؛ أعرب الشيخ محمود التهامي عن سعادته البالغة بما تشهده مدرسة الإنشاد الديني من نجاحات مُستمرة منذ إنشائها، والتي تم تتويجها بتخريج الدفعات الثلاث، والتي تحمل كل دفعة منها اسمًا لأحد شيوخنا العظماء، وذلك امتنانًا وعرفانًا بقيمتهم، حيث حملت الدفعة الثالثة عشرة، اسم "الشيخ نصر الدين طوبار"، والدفعة الرابعة عشرة، اسم الشيخ "كامل يوسف البهتيمي"، فيما حملت الخامسة عشر اسم دفعة "الشيخ محمد الفيومي".

وتابع في كلمته خلال الحفل: نزل القرآن الكريم، بمكة المُكرمة، وتم تدوينه بالشام واسطنبول، وقُرِأَ بمصر، والتي تُعتبر مهدًا لفن الإنشاد مُنذ عهد الفراعنة، حيث كان المصري القديم يُنشد ويبتهل ويتضرع، مؤكدًا أن مصر تمتلك أفضل الأصوات والمنشدين والمبتهلين على مستوى العالم.

وأكد امتنانه الكبير بتقديمِ 100 منشدٍ ومُنشدةٍ وطفلٍ إلى مجال الإنشاد الديني والابتهال، ووجه لهم الشكر على جهودهم، وتحملهم عناء السفر من محافظات بعيدة، من الإسكندرية حتى أسوان، ومن جنوب سيناء والوادي والعريش.