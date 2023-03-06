روسيا: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «سو-27 وميغ-29» ومروحية «مى-8»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" و"ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية لسير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أعلنت الوزارة عن تصفية ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية: كما أسقطت مقاتلة روسية تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في معركة جوية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، إضافة إلى مروحية من طراز "مي-8".

وتابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك، و65 جنديا في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوريجيا.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: إن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية أكثر من 160 جنديا أوكرانيا، ودبابة، وراجمة صواريخ من طراز "غراد" في اتجاه كراسنوليمان.

وأوضح التقرير: في منطقة دونيتسك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، ودمرت القوات المسلحة الروسية مستودع ذخيرة في منطقة داتشنويه ومحطة رادار مضادة للبطاريات في منطقة شاسوف يار.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، وكذلك من أنظمة "أوراغان"، ودمرت 9 طائرات مسيرة.