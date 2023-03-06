المؤبد لمتهم بحيازة 12 لفافة من مخدر الآيس بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان في القضية رقم 4470 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أبو ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4076 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وسكرتارية تامر عبدالعظيم.

بداية الواقعة عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة المتهم "م . ع" إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 21 نوفمبر من العام الماضي، وبدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، قد أحرز بقصد الاتجار جوهر الآيس "الميثامفيتامين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه في دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة فيما عثر بحوزتهم على 12 لفافة من جوهر الآيس "الميثامفيتامين" المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.